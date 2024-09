Penningtvättare, gängbrottslingar och en av tolvåriga Adrianas mördare. Flera personer kring callcentret som sålde Socialdemokraternas kritiserade lotter till pensionärer kan kopplas till organiserad brottslighet, skriver Svenska Dagbladet.

Skandalen kring Socialdemokraternas lotteriförsäljning växer. Först avslöjades att säljchefen varit efterlyst för att ha smitit från fängelsestraff. Han ska ha förekommit i flera utredningar om skjutningar i Malmös gängmiljö.

Nu avslöjas att fler personer kopplade till företaget har ett brottsligt förflutet. Svenska Dagbladet har lyckats identifiera fyra personer som ska ha arbetat åt callcentret Effective Communication och förekommer i domar eller utredningar kopplade till organiserad brottslighet i Sverige.

”Detta är mycket allvarliga uppgifter”, säger Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin i en skriftlig kommentar till SvD.

Här har medier granskat noggrannare än man gjorde när det avslöjades att S-ledda Botkyrka kommun anlitade ABF som anställt flera kriminella på sju fritidsgårdar. Likheterna är slående.

Fyra exempel på kriminella

En 25-åring som arbetat för callcentret som Socialdemokraterna anlitat dömdes sommaren 2024 till 14 års fängelse för medhjälp till ett mordförsök och två grova vapenbrott.

En 30-åring som arbetat för företaget är tidigare dömd för penningtvättbrott för att ha hjälpt till att flytta pengar i samband med ett bedrägeribrott. Dessförinnan hade han dömts för flera stölder, olaga hot och narkotikabrott.

En annan man i 30-årsåldern har polisen kopplat till Dalennätverket. Han dömdes 2023 till tre års fängelse för innehav av två pistoler och för att ha förvarat en handgranat som användes vid en sprängning i Stockholmsområdet.

En fjärde man som kan kopplas till callcentret har dömts för mordet på tolvåriga Adriana i Norsborg sommaren 2020. I mordutredningen kopplas mannen via inkomstuppgifter till bolaget. Vid taxeringskontrollen som gjordes under Adrianautredningen uppgav han att han arbetade på teletjänstbolaget under år 2016.