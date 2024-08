Medierna har vrålhyllat opinionsmätningar som visar att Kamala Harris kommit ikapp Donald Trump i det amerikanska presidentvalet. Men nu har en tongivande person i den närmast ”kungliga” familjen Kennedy givit Trump sitt stöd. Och demokratiska strateger är skeptiska till att opinionsmätningarna visar rätt.

KOMMENTAR. Robert Kennedy Jr har avbrutit sin presidentvalskampanj och stödjer i stället Donald Trump. Under fredagskvällen dök han upp på Donald Trumps valmöte i Arizona. Kan detta blytunga avhopp från den mest kända av Demokratiska partiets familjer avgöra presidentvalet?

En vanlig beskrivning av familjen Kennedy är att ”det är så nära kungligheter man kan komma i USA”.

Kennedy är ett ikoniskt varumärke

Under mer än ett årtionde kontrollerade familjen det Demokratiska partiet. John F Kennedy var president, hans yngre bror – och far till Robert Kennedy Jr – var först mäktig justitieminister, senator och presidentkandidat. Dessutom var lillebror Ted Kennedy senator och tung makthavare i partiet fram till sin död 2009.

Nu har alltså den mest framträdande i familjen Kennedy ställt sig bakom Donald Trump.

Det är stort.

Visserligen hade Robert Kennedy Jr redan tidigare lämnat Demokratiska partiet och han bedrev fram till nu en oberoende kampanj för att bli president. Demokratiska partiets presstalespersoner menar att Kennedys stöd till Trump inte spelar någon roll. De har fel (vilket de vet). Namnet Kennedy är – mycket tack vare vänstermedierna – ikoniskt i amerikansk politik. Kennedy-familjen hyllas reservationslöst i alla sammanhang (trots att de helt klart uppvisat mer skandalöst agerande än Donald Trump).

Att Kennedy nu står bakom Republikanernas presidentkandidat sänker två angrepp mot Trump: att han inte skulle ha brett stöd långt in i demokratiska väljarkretsar och att han skulle vara ”weird” (konstig), något som medierna påstått är det nya tuffa angreppet från Kamala Harris mot Trump. Amerikanerna ser definitivt inte varumärket Kennedy som ”weird” utan tvärtom som en kvalitetsstämpel.

Demokraterna oroliga att mätningarna inte stämmer

Samtidigt varnar Demokratiska partiets valstrateger för att tro på de opinionsmätningar som visar att Kamala Harris på kort tid kommit ikapp Donald Trump. Mätningarna hade grovt fel både i valet 2016 och 2020. Strategerna har inte kunnat kartlägga varför Trump ständigt underskattas i mätningarna. Det kan fortfarande vara så att Trump har ett par-tre procent högre väljarstöd än vad mätningarna visar.

Vid denna tid – i slutet av augusti inför valdagen i november – hade Hillary Clinton ett övertag på Trump på 5,4 procentenheter (i snittet av alla nationella mätningar) och Joe Biden hade 2020 ett övertag på 7,8 procentenheter. Valresultatet visade på klart jämnare siffror, och i många avgörande delstater vann Trump, trots att även lokala mätningar förutspådde hans förlust.

Och faktum är att än idag, leder Trump i tillräckligt många jämna delstater för att ta hem presidentvalet. Det gjorde han varken i mätningarna 2016 eller 2020.

Trump mer i fas med väljaropinionen

Politico rapporterar: ”Så nu när Kamala Harris kommit ikapp Trump i opinionsmätningarna under sin första månad som kandidat, har det fått demokraterna att undra: Hur verklig är hennes ökning? Under Demokratiska konventet i veckan försökte valstrategerna dämpa glädjen över bättre opinionssiffror för Harris. Strateger i pro-Harris kampanjorganisationer (super PAC) sa att deras inofficiella mätningar ”är mycket mindre rosaskimrande” än de offentliga. Vissa demokratiska valstrateger påpekar också att Trump – även om Harris skulle kommit ikapp just nu – fortfarande har många fördelar.”

När dessa valanalytiker ställt frågor om vilken kandidat som bäst stämmer med väljarnas egna uppfattningar och om vilken kandidat som de tror bäst klarar jobbet, får Trump generellt bättre stöd än Harris.

Allt hänger på att Trump kan hålla sig själv i skinnet

Som jag skrivit tidigare tror jag valsegern är Donald Trumps – om han kan lägga band på sig själv och agera seriöst de 72 dagar som återstår till valdagen. Kamala Harris har nu haft sin smekmånad där hon inte behövt tala med pressen. Hon har inte haft en enda presskonferens, vilket bekräftar misstanken att hennes egen stab inte tror att hon klarar av att svara spontant utan att göra bort sig.

Förr eller senare måste hon tala utan manus. Och kommer då att göra bort sig. Det är då viktigt att Trump agerar lika smart som under debatten med Joe Biden – alltså inte gå till motattack utan bara rycka på axlarna och säga att han inte förstår vad hon säger. Låt Harris sänka sig själv. Om Trump attackerar får hon sympatierna på sin sida, hur korkad hon än framstått.

Risken är stor att Trump inte klarar av att hålla sig i skinnet. Då kan Harris vinna. Inte annars.