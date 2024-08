Tim Walz anklagas nu för att vara ännu en vänsterpolitiker som försöker rida på militärt anseende. Det är inte första gången politiker försöker dra nytta av sin militärtjänst även om man inte gjort sig förtjänt av att räknas in bland de soldater som riskerar livet för landet.

Den nyligen av Kamala Harris nominerade vicepresidentkandidaten Tim Walz, nu guvernör i Minnesota, har gjort stor sak av att han tjänstgjort i militären och nått graden av Command sergeant major.

Men i Newsweek skriver krigsveteranen Dan Hollaway att Walz övergav sitt regemente när det skulle skeppas iväg till Irak, där tre av regementets soldater dog.

”Du har redan utan tvekan hört talas om hur Walz tillbringade 24 år i Army National Guard och gick i pension som Command sergeant major. Han är förtjust i att hänvisa till sig själv som den högst rankade värvade soldaten att tjänstgöra i kongressen. Här är sanningen som du inte kommer att höra från mainstreammedia: Tim Walz övergav sina män innan man blev stridsplacerade … Det är den typen av ledare Tim Walz verkligen är.”

Detta är ingen ledare

Walz var en gång utplacerad till Italien och en gång till Norge. ”Men när det äntligen var hans tur att sätta in i det faktiska globala kriget mot terrorismen, valde Walz istället sina egna ambitioner framför ledarskap. I ett inlägg som postades på Facebook 2018 sa veteraner från hans enhet att Walz drog sig tillbaka från nationalgardet efter att ha fått veta att hans bataljon skulle utplaceras till Irak – även om han försäkrade sina trupper att han skulle åka med dem.”

I sin position skulle Tim Walz ha varit den högst rankade underofficeren och utan tvekan den viktigaste ledaren i sin enhet, menar Halloway. ”Men i det ögonblick de behövde honom som mest, när de skulle skickas till Irak, valde Walz att överge sina män” och stannade i USA. Enligt källor inom enheten dog tre av hans soldater på den utplaceringen.

”Det här är ingen ledare”, konstaterar Halloway. ”Det här är en man som använder andra för att främja sina egna ambitioner och sedan vända dem ryggen när det passar honom bäst. Han övergav sina män och lämnade militären innan han slutförde den utbildning och träning som var nödvändig för att bli en Command Sergeant Major – även om detta inte har hindrat honom från att använda titeln i sin egen biografi på Minnesota delstatens hemsida.”

Han summerar: ”Denna typ av flykt från ledarskap är oförlåtligt.”

Oförtjänt skryta om militär erfarenhet faller inte i god jord

Inte nog med att Walz hoppade av när det började hetta till, han har trots det skrytigt om sin tjänstgöring. Om det något som inte alls uppskattas i USA är det när personer försöker stjäla glansen från de soldater som riskerat och inte sällan offrat sina liv för ladet.

Dessutom har han som vänsterpolitiker, när det passat honom och hans karriär, hånat den militära enhet som han tidigare arbetade i.

Halloway skriver att Walz visat oförmåga till ledarskap också som guvernör, exempelvis under black-lives-matter-upploppen 2020. ”Efter att ha låtit den största staden i hans delstat bli överkörd av våldsamma demonstranter som brände hela stadsdelar till grunden, hånade Walz borgmästarens begäran om stöd från National Guard och hänvisade till Minnesota National Guard som ett gäng ’19-åriga kockar’.”

Walz borde ha vetat att Minnesota National Guard har 180 militärpoliser i 34:e militärpoliskompaniet och fler i 257:e militärpoliskompaniet, såväl som i Air National Guards säkerhetsstyrkor, en infanteribataljon och ett kavalleriregemente. National Guard Reaction Force är i beredskap för snabba utplaceringar i naturkatastrofer och civila oroligheter, konstaterar Halloway. Ja, det är ju en viktig uppgift för de delstatliga militärstyrkorna, att rycka ut i nödsituationer.

Halloway summerar att Walz inte uppvisat något ledarskap utan fjäskat för extremister i syfte värna sina egna personliga ambitioner.

*

Läs hela debattartikeln i Newsweek: To Combat Veterans Like Me, Tim Walz’s Abandonment of His Unit Is Unforgivable.