Enligt opinionsmätningarna leder oppositionen över regeringssidan, men skillnaden är betydligt mindre än under tidigare mandatperioder då regeringen till slut vunnit och blivit omvald.

KOMMENTAR. Under mellanvalsperioden är det normala att regeringssidans partier har svagare opinionsstöd än vad oppositionspartierna får. Men lika vanligt är att regeringssidan under efterföljande valrörelse hämtar in underlaget och kan vinna återval. I vilket fall om regeringen är ny för mandatperioden.

Det visar Ada poll of polls som visar hur opinionsläget ser ut två år in i mandatperioden efter att statsministern vunnit val första gången. Alltså där Ulf Kristerssons regering befinner sig nu.

Tidö ligger bättre till än man kan tro

Och då framgår att nuvarande regeringssida med SD, M, KD och L ligger bättre till än alla tidigare regeringar i samma läge sedan 1990-talet.

Nuvarande regeringssida ligger när, halva mandatperioden gått, 2,5 procentenheter efter den rödgröna oppositionen när flera mätningar vägs samman. Hur står sig detta, när det är två år till nästa val?

Ganska bra, faktiskt.

Ada jämför med Löfvens första mandatperiod 2014-2018. Löfven låg vid motsvarande tidpunkt 5,6 procentenheter efter den borgerliga oppositionen. Ändå kunde han sitta kvar efter valet 2018.

Alliansregeringen tillträdde 2006 och efter två år, alltså i samma läge Tidöregeringen nu bevinner sig, läg man 8,8 procent efter oppositionen.

Och Göran Persson låg två år in i den första fulla mandatperioden 3,5 procent efter oppositionen.

Bättre än tidigare nytillträdda

Siffrorna visar att Tidösamarbetet ligger bättre till än tidigare regeringskonstellationer efter halva första mandatperioden.

Men det gäller naturligtvis att partierna fullföljer de vallöften man vann valet på.

Inom Socialdemokraterna lär man dock vara orolig över att vänsteroppositionens ledning är så historiskt svag. Det krävs något extra för att oppositionen skulle kunna återta makten. Hittills har man inte kunnat visa upp någon alternativ politik till Tidöavtalet.