Under natten höll Demokratiska partiets presidentkandidat sitt traditionsenliga tal till konventet. Men det var mer avslaget än vad det brukar vara. Och delegaterna har svårt att tala om vad som är bra med Harris.

KOMMENTAR. Mediebranschen gör nu allt för att hausa upp positiva uttryck för Kamala Harris. I svenska medier sägs att stämningen är hög på Demokraternas konvent. Jasså?! Har man aldrig varit på amerikanska konvent förr? Det är jubel och fest vid varje konvent, senast i juli då Republikanerna höll sitt. En amerikansk tradition.

Tomt och ihåligt

Men nu utmålas det som något anmärkningsvärt att delegaterna på Demokraternas konvent jublar över Kamala Harris. Det är löjligt, okunnigt eller manipulativt. Medierna vet att det är så här det alltid går till.

Hur substantiell Kamala Harris och hennes politik är framgår när The Free Press frågar delegater vilken politisk fråga som Kamala Harris driver och som är deras favorit. Ingen kan svara! Se här.

Det är ju inte heller så konstigt eftersom Harris använder meningslösa plattityder. SVT har rubriken Kamala Harris: ”Ny väg framåt” när man refererar hennes stora tal från i natt. Också TT lyfter denna mening ur talet:

– Med det här valet har vår nation en möjlighet att ta oss förbi bitterheten och cynismen för att istället lägga en ny väg framåt.

Det är ju inte mycket att hänga i julgranen. Dessutom lögnaktigt i minst två fall. Det är Demokraterna som sitter i Vita huset och vill fortsätta göra det – knappast en ny väg framåt. Dessutom därför att Harris och Demokraterna inte är något annat än bittra och cyniska i sin kritik av Donald Trump. Det handlar inte om sakfrågor utan om att smutskasta den förre presidenten.

Döljer oenighet i partiet

Kongresskvinnan Rashida Tlaib (Dem) anklagar sitt eget parti för att presentera en ”falsk berättelse” om demokratisk optimism mitt i en strid om kriget i Gaza som skapat oenighet under konventet i Chicago.

Motsättningar började när en pro-palestinsk grupp under våren började döka upp under de demokratiska primärvalen för att rösta mot kandidater såvida de inte stödde en vapenvila i kriget mellan Israel och Hamas. Gruppen begärde talartid vid det fyra dagar långa konventet, något som avslagits av partiledningen. Tlaib förkastade beslutet att inte tillåta en pro-palestinsk talare att inta scenen under förevändning att det skulle störa partiets bild av enighet som det vill presentera för väljarna, rapporterar Washington Examiner.

Den vänsterextrema kongresskvinnan Alexandria Ocasio-Cortez uttrycker också sitt stöd för palestinagruppen på sociala medier, och uppmanade partiledningen att ”ändra kurs och bekräfta alls mänskliga rättigheter.”