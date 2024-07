Den mest återkommande frågan nu är hur skytten kunde inta ett hustak så nära Donald Trumps scen. Flera SWAT-poliser och tidigare Secret Service-agenter är förvånade över att man inte hade poliser posterade på ett tak så nära presidentkandidaten.

Skytten, den 20-årige Thomas Matthew Crooks, kunde krypa upp på det tak som är allra närmast scenen, bara 120-130 meter bort.

En fundamental säkerhetsmiss

Skotten mot Donald Trump, som träffade hans öra eftersom han i samma stund vred på huvudet, dödade en man i publiken och två andra blev svårt skadade och får intensivvård.

Detta var ”ett fundamentalt säkerhetsmisslyckande” säger Steve Nottingham, en tidigare SWAT-befälhavare till NBC. Han har arbetat med säkerhetsdetaljer för besökande världsledare, inklusive presidenter, och utbildar nu officerare i hur de ska reagera på kritiska incidenter.

Nottingham pekade på haveri i förhandsgranskningen (scouting) av platsen för evenemanget och att man inte identifierade det aktuella taket där en beväpnad man kunde skjuta från.

”De var bakom kurvan, eftersom de borde ha haft dessa platser täckta i förväg,” säger Nottingham.

Ska inte kunna inta en upphöjd position

”När jag har varit med dem, då intas varenda hög position av dem eller den lokala SWAT-polisen,” säger Jim Cavanaugh, pensionerad specialagent på the Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives som arbetat tillsammans med Secret Service.

”Ingen ska vara tillåten att gå på hustaken. Alla höga positioner ska vara under kontroll.”

Även på polisens första presskonferens efter attentatet tvingades FBI:s chef i Pittsburgh Kevin Rojek medge att polisen inte var medveten om mannens närvaro på taket förrän han började skjuta.

”Det är överraskande”, medgav Rojek.

Närmaste hustaket!

Det är naturligtvis svårt att övervaka ett valmöte som hålls utomhus inför tiotusentals deltagare. Det blir stora arealer att ha kontroll på. Men det som verkligen gör det märkligt är att attentatsmannen fanns på det allra närmaste hustaket framför Donald Trumps scen. Det närmsta! Så bilden ovan.

Varför sköts inte attentatsmannen före han börjat skjuta?

Och detta tak fanns inom 120-130 meter från talarstolen, vilket enligt flera amerikanska prickskyttar som kommenterat skottet i sociala medier innebär att Trump blev en enkel måltavla att träffa.

När väl attentatsmannen börjat skjuta var Secret Service snabba att oskadliggöra honom genom ett skott i huvudet. Frågan är om Secret Services prickskyttar såg 20-åringen krypa fram på taket, men hade order om att inte skjuta förrän skott avlossats, så som det brukar vara i krigsinsatser. En vansinnig order i sådana fall.

Långsam reaktion

Secret Service får i medierna också kritik över att ha agerat långsamt när man skulle skydda Trump på scenen efter skottlossningen. Dessutom var de kvinnliga agenterna för små för att täcka Trump om det varit en andra skytt i närheten.

Deras avsaknad av att kunna skydda måltavlan innebar nu att Trump kunde resa armen och försäkra publiken att han lever och kunde ropa ”Fight!” En bild som kommer att bli historisk.

Kritiken växer

Det gör att kritiken mot säkerheten runt presidentkandidaten ökar. Hur kunde Secret Service begå så många misstag?