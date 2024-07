Alla valrörelser i USA brukar bli dramatiska, men få har varit lika överraskande som årets. Först gör Donald Trump comeback och blir skjuten, sedan hoppar sittande president Biden av omval.

KOMMENTAR. Inför valrörelsen trodde jag varken Biden eller Trump skulle bli nominerade. Sedan började demokraterna ösa åtal över Trump, vilket gjorde att folk slöt upp bakom honom och gjorde sagan kort för alla medtävlare inom republikanska partiet.

När det stod klart att Trump blir utmanaren, slöt Demokratiska partiet upp bakom Biden – en sittande president har enklare att bli omvald. Detta även om Biden redan förra året borde insett att han inte har fysiken att fortsätta efter 2024.

Allt såg ut att vara klart för en repris av 2020. Men så stapplade och fumlade en skröplig 81-åring i en livesänd debatt mot Trump och alla förstod att Biden inte skulle klara en ny mandatperiod.

Tvekan inför Harris

I natt så meddelade till slut Joe Biden att han inte kandiderar. Likt Lyndon B Johnson hoppar han av strax innan partiets konvent. 1968 innebar det inbördeskrig inom partiet och en seger för Richard Nixon i presidentvalet.

Vad som händer nu är oklart. Biden förespråkar sin vice Kamala Harris. Men hon är omvittnat inkompetent. Bara senaste framträdandet sågas totalt i New York Post: Kamala Harris proves again she’s not a better candidate than Biden. I torsdags höll hon tal. Hur var det? ”Fruktansvärt”, skriver reportern och ger exempel på hur osammanhängande och föga trovärdig Harris var.

Och samma tidning spekulerar i att Barack Obama inte står bakom Harris som kandidat: Barack Obama doesn’t endorse Kamala Harris, says Dems will pick ‘outstanding nominee’.

”Vi kommer att navigera på okänt vatten de kommande dagarna”, säger Obama i ett uttalande där han inte namnger Harris vid namn.

Och Obama är inte ensam om att tveka inför Harris. Många demokrater fruktar att Harris ytterligare kan minska partiets chanser mot den tidigare presidenten Donald Trump i valet den 5 november.

Svag som ledare

För oss i Sverige är det svårt att se och förstå vad som gör enskilda politiker populära eller impopulära. Svenska medier hyllade Hillary Clinton 2016 utan att förstå hur avskydd hon var i amerikanska folket.

Frågan är om Kamala Harris är lika avskydd. Hon är i vilket fall inte populär. Hon har i fyra år haft sämre stöd än Joe Biden i förtroendemätningar. Och sämre än Donald Trump.

Nu kan hon ju försöka ändra bilden av sig själv, men det är svårt att ändra image.

Det här med ”historiens första” är ett tröttsamt argument, då man gör yttre attribut till viktigare än vilken politik kandidaten står för. Dessutom hade USA nyss en ”historiens första” genom Barack Obama. Att man nu återigen skulle välja en president enbart för att det är en kvinna känns mindre troligt. USA har stora samhällsproblem som behöver åtgärdas av ett starkt ledarskap. Och det är inte Harris.

Att Obama tvekar att stödja henne säger egentligen allt.