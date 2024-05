I Novus mätning under april sker dramatiska förändringar. Tre småpartier åker ut: KD, L och C. Istället ökar S med tre mandat och SD med två. M står still.

Det kan bli dramatiska förändringar i den svenska delegationen till Europaparlamentet, om Novus får rätt. Deras senaste mätning visar på stora förändringar.

Även om Sverigedemokraterna inte når upp till riksdagsvalet 2022, ökar partiet sina mandat från tre till fem.

Socialdemokraterna får något mer än i riksdagsvalet och ökar med tre mandat, medan Moderaterna ligger still på fyra mandat.