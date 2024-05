Det svenska fredsforskningsinstitutet Sipri, där Stefan Löfven (S) är ordförande, var med och skapade den ryska påverkansoperation som skulle lura svenska forskare att sprida anti-Nato budskap.

Den ryske forskaren Feodor Voitolovsky utnämndes av Stefan Löfvens regering trots hans välkända roll som rådgivare till det ryska säkerhetsrådet. När Löfven slutade som statsminister blev han ordförande för Sipri där Voitolovsky fortsatt var aktiv.

Enligt granskning som Expressen gjort var Feodor Voitolovsky en av huvudpersonerna bakom den ryska påverkansoperation ”Den baltiska plattformen”, som gick ut på att utnyttja västerländska forskare för att föra fram Nato-kritiska budskap under täckmanteln att ”rädda” Östersjön.

I september 2023 pausade Sipri sitt samarbete med Voitolovsky, men samarbetet med honom och de påverkansoperationer han ägnar sig åt, har fortsatt med Stefan Löfvens goda minne.

Kopplingar även efter anfallet mot Ukraina

En av Sipris mest seniora forskare, Tarja Cronberg, reste så sent som förra månaden till Kaliningrad i Ryssland för att delta i en konferens. Kostnader för resan stod Ryssland för, rapporterar Expressen. Med på konferensen fanns just Sipri-ledamoten Voitolovsky. Expressen avslöjar bilder där Tarja Cronberg på scenen sitter bredvid Voitolovsky när de deltar i en panel om just ”Den baltiska plattformen”.

Flera gånger sedan Rysslands anfallskrig mot Ukraina startade har Sipri deltagit i ryska seminarium där Voitolovsky också deltagit.

I Riks analyserar Chang Frick kopplingarna mellan Putins agenter och ledande socialdemokrater:

