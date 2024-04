Samtidigt som jag och övriga toppkandidater i Sverigedemokraterna satt i EU-parlamentet i förberedelsearbete stoppade socialistisk borgmästare i Bryssel ett seminarium bara något kvarter bort.

I tisdags skulle högernationella från olika EU-länder hålla konferens inför valet i Bryssel, National Conservatism Conference. Men stadsdelens borgmästare skickade in polis i lokalen och beordrade alla att lämna lokalen. De som inte gjorde det skulle gripas.

Kända politiska profiler som Brexitledaren Nigel Farage, Storbritanniens tidigare inrikesminister, Suella Braverman, Polens tidigare premärminister Mateusz Morawiecki och den franske presidentkandidaten Eric Zemmour stod på talarlistan.

”Om bara globalisterna i Bryssel lade lika mycket energi på att säkra våra gränser som de gjorde när de försökte munkavle konservativa, kanske vår kontinent skulle vara i ett friskare tillstånd”, sa Suella Braverman i en kommentar.

Med våld förhindra yttrandefrihet

I Europa är försöken att tysta yttrandefriheten med våld tillbaka. Tankarna går till 30-talets Tyskland, men nu är det vänstern som styr Bryssel och skickade polis för att sabotera motståndarnas möte.

Yoram Hazony, den israelisk-amerikanska ordföranden för stiftelsen som arrangerade konferensen, konstaterade att poliserna som skickades in för att stänga evenemanget ”blev rädda” när de omgavs av tv-kameror under räden. Därför lämnade de byggnaden. Han sa att han hade blivit tillsagd av polisen att den två dagar långa konferensen skulle ”stängas gradvis” och uppmanade deltagarna att inte lämna byggnaden eftersom de skulle hindras från att komma in igen. Polisen spärrade ingången.

New York Times rapporterar att den socialistiske borgmästaren för Brysseldistriktet Saint-Josse-ten-Noode inte gav någon förklaring till varför han ansåg det nödvändigt att förbjuda konferensen från att äga rum, annat än att säga att han ville ”garantera allmän säkerhet.”

Grejen är att det var borgmästarens egna anhängare som sett till att säkerhetshot uppstått. Konferensen hade flera gånger tvingats byta lokal på grund av hot och kampanjer från militanta vänsterextrema grupper.

Högern står för yttrandefrihet

Konferensen saboterades och kunde inte äga rum som planerat. Vänstern nådde delvis sitt mål att tysta meningsmotståndare. En tröst vara att Belgiens borgerliga regering fördömde den lokale borgmästaren.

Dagen efter, på onsdagen, beslutade Belgiens förvaltningsdomstol att borgmästarens polisinsats bröt mot lagen. Men då var ju syftet att störa och försvåra konferensen uppnådd.

Borgmästaren Emir Kir är känd för att vilja locka muslimska väljare genom att framföra budskap på arabiska och turkiska hellre än franska.

Alltså bottnar hotet mot yttrandefriheten i en giftig cocktail av vänsterextremism och invandring. Människor som kommer från Mellanöstern och Afrika har inga demokratiska traditioner. De är lätta att få med sig i naziinspirerade sabotage mot meningsmotståndare. Nu är det vänstern som utgör hotet.

Yttrandefriheten är också hotad i Sverige

Men det är inte bara i Bryssel yttrandefriheten börjar hänga löst. Också i Sverige har ”säkerhetshot” använts som svepskäl för att stoppa event som vänstern och islamister är emot.

I G-P pekar Håkan Boström på två aktuella fall: ”I höstas stoppade kulturhuset i Borås en konstutställning som kritiserade kvinnoförtrycket i Iran med hänvisning till att den kunde väcka upprörda känslor. Nu i dagarna var det Stockholms stad som satte stopp för ett videokonstgalleri vid den israeliska ambassaden – konsten hade inget med kriget att göra”.

Utan yttrandefrihet ingen demokrati

Skälet till att vi alltid måste försvara en långtgående yttrandefrihet är att dess inskränkning alltid visat sig vara första steget till diktatur, förtryck och folkmord. Om vi vill behålla den svenska och västerländska demokratin måste vi försvara yttrandefriheten. Den är första frontlinjen i kampen mot allehanda förtryck – socialistisk, fascistisk, kommunistisk, islamistisk.

Jag sökte inte själv upp den aktuella konferensen, vi hade tillräckligt mycket att göra enligt vårt eget arbetsschema, men på kvällarna märktes att turbulensen låg i luften. När folk hindras från att hålla möte underblåses en polarisering som inte är bra för ett fritt och demokratiskt samhälle.

Vänsterkrafterna i Europa och USA har ett tungt ansvar i att sluta med bojkotter och försök att stoppa fredliga seminarier och konferenser.