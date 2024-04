Det råder panik inom Centerpartiet. Allt färre väljare vet eller bryr sig om vem Muharrem Demirok är. Och partiets väljarstöd har halverats i alla mätningar sedan valet. Om partiet tappar sina två mandat i EU-valet sitter han löst.

KOMMENTAR. Flera källor inom partiet uppger för Aftonbladet att en diskussion om Demiroks framtid kommer att starta om EU-valet blir en katastrof. Om vinden inte vänder under valrörelsen fram till 9 juni blir det förmodligen svårt för honom att sitta kvar som partiledare.

Brett missnöje

Flera av C-källorna vittnar om ett brett missnöje med partiets brist på politisk riktning. Och det är inte endast partiledaren som är okänd för väljarna. Även partiets två sittande EU-parlamentariker Emma Wiesner och Abir Al-Sahlani är i högsta grad okända för väljarna. De är dessutom i luven på varandra eftersom Wiesner har gått om Al-Sahlani på listan, vilket gjort att den sistnämnda klagat på och i interna forum lyft frågan om rasism ligger bakom.

Partiet har inget drivande namn, som man hade i förra valet då vice partiledaren Fredrick Federley var affischnamn. Han avgick 2020 under trycket av kritik för omdömeslöst umgänge.

Vad är Centerpartiet idag?

Sedan förre centerledaren gjorde om partiet till ”Annie Lööf-partiet” med stark fokusering på hennes person har det blivit identitetskris i Centerpartiet efter hennes avgång. Efterträdaren är varken kvinna eller ungdomlig.

Demirok har velat framställa sig som lantlig och folklig, vilket man inte kan göra i en handvändning. Många hånar hans försök, då ha till och med i klartext skriver sig varande folklig.

Sakpolitiskt har han försökt lyfta skolfrågan men utan att kunna presentera en linje som har resonansbotten hos både partiaktiva och breda väljargrupper.

Maktpolitiskt har C hamnat i ett ingenmansland. Genom att överge de borgerliga som samarbetar med SD har partiet hamnat i vänsterburen. Men där är man inte önskad av V. Utspelet häromdagen med MP-språkröret Daniel Helldén föll inte heller väl ut. Väljarna kan fråga varför vi har två gröna partier på röda sidan i svensk politik.

Kan falla ur EU-parlamentet

Många av de som röstade på C i senaste valet har lämnat partiet samtidigt som Annie Lööf avgick som partiledare. Mycket tyder på att de gått till Magdalena Andersson och S.

I en rad opinionsmätningar ligger C nu under fyra procent. Om det blir fallet i EU-valet kommer C att förlora båda sina ledamöter och stå utan representation i Bryssel.

– Förtroendet för den sittande ledningen är direkt kopplat till valresultatet. Går det inte bra i sommar så kommer diskussionerna om avgång att komma, säger en källa till Aftonbladet.