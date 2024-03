Förra året annonserade president Biden och hans miljömyndigheter stränga krav på att bilindustrin ska öka tillverkningen av elbilar och avveckla fossildrivna fordon. Inför presidentvalet backar han nu.

Den mest långtgående klimatreglering hittills som president Biden föreslog förra året innebar krav på biltillverkarna att ökar försäljningen av elfordon så att koldioxidutsläppen från bensindrivna modeller skulle minska.

Biden tänker på valet

Nu backar presidenten från den planen. Till skillnad från förra årets föreslagna regel kommer biltillverkare inte att behöva öka försäljningen av elfordon dramatiskt förrän efter 2030.

”Den försenade tidslinjen återspeglar en eftergift till fackföreningarna under valåret, en viktig demokratisk valkrets som har väckt oro för en snabb övergång till elbilar”, skriver Washington Post.

I en annan lättnad i klimatkraven är att biltillverkare istället för helt elektrifierade bilar kan öka försäljningen hybridfordon. Dessa hybrider har visat sig mer populära bland amerikanska konsumenter, delvis på grund av oro över bristen på offentlig laddningsinfrastruktur.

Miljömyndigheten EPA säger sig vara nöjd. Men dess chefer är ju tillsatta av presidenten och dennes parti.

Också branschorganisationen Alliance for Automotive Innovation, me medlemmar som Ford, General Motors, Stellantis och Toyota, var nöjda med att de stränga klimatkraven på enbart tillverkning av elbilar skjuta upp till efter 2030.

Elbilar säljer inte lika bra

Försäljningen av elbilar i USA har svalnat de senaste månaderna. Enligt uppskattningar från Kelley Blue Book ökade försäljningen av elbilar i USA med 40 procent jämfört med föregående år under fjärde kvartalet 2023, en minskning från en ökning med 49 procent under tredje kvartalet och en ökning med 52 procent under andra kvartalet, rapporterar Washington Post.

Denna nedgång i försäljningen har fått vissa biltillverkare att bromsa andelen elbilar i produktionen. Ford har minskat produktionen av den mycket omtalade F-150 Lightning elektriska pickupen. Många biltillverkare går nu över till de mer lättsålda hybridmodellerna med såväl förbränningsmotor som batteridrift.