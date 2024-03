Såväl CNN som CBS var tveksamma om Biden lyckades med sitt tal. Även Obama-rådgivare pekade på att Biden var starkt konfrontatorisk i ett tal där sittande president ska försöka samla nationen. En höjdpunkt var dock, enligt de flesta, när Sverige och landets statsministern välkomnades i Nato.

KOMMENTAR. ”Jag förutspådde att så länge som Joe Biden inte föll död ned under sitt sista State of the Union-tal, skulle de liberala medierna rapportera hur fantastiskt det var”, skriver Matt Margolis som är konservativ kolumnist hos PJ Media. ”Men inte ens vänstermedia kunde förneka problemen med talet.”

Han konstaterar att CBS Vita huset-korrespondent Nancy Cordes var sval när hon sa, ”Det här verkade för mig vara ett tal som först och främst var utformat för att visa att Joe Biden har ork och eld i magen för att gå ytterligare fyra år”.

Hans sinne verkade ganska skarpt

Även CNN, som är stor supporter av Biden, observerade brister. ”Bidens presentation, hans uttal, naturligtvis, är inte så tydlig som det en gång var för ett eller två årtionden sedan. Hans sinne verkade ganska skarpt,” sa programledaren Jake Tapper. ”Ganska” är ett dåligt betyg när det kommer från en beundrare.

En annan CNN-medarbetare, John King, sa att han aldrig hört ett så partiskt tal till nationen. ”Det lät som ett valmötestal”. Alltså inte ett tal som förväntas av USA:s statschef som ska lyfta det som förenar landet.

Oerhört partiskt, föga statsmannalikt

Lawrence O’Donnell hos MSNBC var också förvånad över hur otroligt partiska talet var. Han förundrades över Bidens attack på Högsta domstolen. ”Något sådant har aldrig gjorts tidigare.”

Valstrategen och Obama-rådgivaren David Axelrod menar att talet ”inte landade väl”, iallafall inte utifrån det han menar att ett State of the Union-tal ska uppnå. ”De kan ha landat bra … hos kärnväljarna, men jag är inte säker på att det gäller de osäkra väljarna”. Dels på grund av att talet var så kritiskt mot det andra partiet, alltså bara käbbel, dels för att Biden skröt om ekonomin trots att många väljare har fått det sämre under hans tid som president, inte minst pga inflationen.

Höjdpunkt – Sveriges inträde i Nato

Flera medier lyfter fram den del av talet där Joe Biden välkomnade Sveriges statsminister och meddelade att tidigare samma dag hade Sverige blivit fullvärdiga medlemmar av Nato. ”De vet hur man strider”, sa Biden som konstaterade att ”Nato har aldrig varit starkare än nu”.

Det var kanske tur att Biden inte försökte säga namnet på statsministern, det hade kunnat bli fel. För en av fadäserna var när Biden skulle visa sin avsky för att en ung kvinna dödats av en migrant, ett fall som fått stor uppmärksamhet. Istället för att säga hennes namn, Laken Riley, sa han – två gånger – Lincoln Riley. (Jag är den förste att erkänna att namn är, märkligt nog, något av det svåraste att hantera i livesändningar, men Biden hade teleprompter för det och misslyckades ändå.)

Joe Biden är hårt polariserande

Många ser Joe Biden som en gammal farbror och därför intuitivt tror att han är en snäll, gammal farbror. Men Biden är en av de mest partiska och polariserande politikerna i modern amerikansk historia. Det var han som 1987 politiserade valet av nya domare till Hösta domstolen. Han kastade mängder med anklagelser mot den domare som Ronald Reagan hade nominerat, Robert Bork.

Biden angav politiska skäl till varför Bork var olämplig, inte så som traditionen bjöd, granska nominerade domares juridiska kompetens. Bork drog tillbaka sin kandidatur eftersom han inte stod ut med smutskastningskampanjen. Biden fick på detta sett stor medial publicitet, och kort efteråt meddelade han att han kandiderade till presidentposten 1988.

Man kan alltså säga att Biden gick till personangrepp på en domare, för att skaffa sig själv publicitet han hoppades skulle göra honom till president, för mer än 35 år sedan.

Före Biden godkändes domare med stor majoritet, efter Biden är det ofta politisk strid om de som nomineras och de väljs med knapp majoritet i senaten. Den institution som grundlagsfäderna ansåg skulle hålla nationen samman, blev allvarligt skadad, en skada Joe Biden uppenbarligen vill förvärra genom att i talarstolen kritisera Högsta domstolens beslut.

Politiker som Biden gör att folk vänder sig till Trump

Jag vill hävda att det är falska, taktiserande och myglande politiker som Joe Biden som gjort att väljarna vänt sig till outsiders som Donald Trump. Är det något Trump inte är, så är det en falskspelande politiker. Trump må vara burdus, ohyfsad och oberäknelig. Men han är den han är. Ger sig inte ut för att vara något annat. Han är en äkta buse, medan Biden är en falsk buse.

Politiken på 2020-talet är verkligen i kris.