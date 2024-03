Det är fel av regeringen att åter börja betala ut biståndsmiljoner till FN-organet som står i nära kontakt med terrororganisationen Hamas och låter dem utnyttja FN som sköld när Israel försöker slå ut mördarbandet.

Den borgerliga regeringen faller undan för dem som utmålar sig som offer, även om de är ansvariga för det krig som nu pågår. Det här har pågått sedan 1970-talet. Palestinska ledare begår fega angrepp på Israels civila. När Israels ordningsmakt avser upprätta ordningen, skyddar sig palestinska våldsverkarna bakom barn och kvinnor. Och FN.

Det är ett extremt fegt spel. Som många i västvärlden går på.

Nyttiga idioter går Hamas ärenden

Motivet till den bestialiska attacken 7 oktober då israeliska kvinnor utsattes för tortyrvåldtäkt och barn halshöggs var just att Israel skulle anfalla. Hamas vill att palestinska civila dödas, ju fler desto bättre. Hamas litar på att väst ska agera just så som den svenska regeringen nu gör – går Hamas ärenden genom att fortsätta låta miljarderna rulla in till Hamas, eller rättare sagt deras nyttiga idioter.

Hamas vet att man inte kan vinna militärt. Därför agerar man för att de egna civila ska hamna i skottlinjen och bli offer för kriget, så att väst ska gå Hamas ärenden och hindra Israel från att vinna.

Åkesson kritisk

Jimmie Åkesson är en av få som genomskådar maktspelet. Han är kritisk till att Sverige återupptar stödet till FN-organet UNRWA. Detta eftersom regeringens beslut riskerar att få motsatt effekt.

”Man tar på sig ett oerhört ansvar om man återupptar Gazabiståndet till UNRWA, som vi med säkerhet vet missbrukas för terrorfrämjande ändamål”, skriver han på Facebook.

Åkesson framhåller att Tidöpartierna är överens om en reformering av FN måste omorganiseras och att palestinska ärenden införlivas i UNHCR eller annat lämpligt FN-organ.

”Här och nu behöver vi se till att andra biståndsorganisationer kan bygga upp sin kapacitet för att överta UNRWA:s roll”, skriver han.

Pengar från väst har hindrat fred

Det måste bli ett slut på att se mellan fingrarna. Pengar till palestinska insatser hamnar hos Hamas eller stärker Hamas grepp om situationen. Med dessa resurser har islamistiska extremister kunnat fortsätta hålla konflikten igång sedan 1970-talet.

Utan detta ”bistånd”, som inneburit att hundratals miljarder kronor flöda från väst, hade extremisterna inte kunnat finansiera sina krigsinsatser mot Israel.

När ska västvärlden, när ska Sverige, förstå att våra pengar underblåser motsättningarna och förlänger dödandet?