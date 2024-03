I natt blandade amerikanske presidenten Joe Biden ihop Gaza med Ukraina flera gånger och sa att han överväger att öppna en marinkorridor för att leverera humanitärt stöd i Ukraina.

Trots att Joe Biden hade fusklapp som han läste från, sa han vid flera tillfällen Ukraina när han menade Gaza. Bland annat sa han att han övervägde att sätta in marinen i Ukraina.

”Den 81-årige överbefälhavaren blandade ihop de globala kriserna två gånger när han var värd för Italiens premiärminister Giorgia Meloni i Oval rummet”, rapporterar New York Post och andra medier.​

Vita husets presstjänst fick snabbt gå ut med att presidenten refererade till situationen i Gaza.

Men han sa ordagrant följande:

– In the coming days, we are going to join with our friends in Jordan and others in providing airdrops of additional food and supplies into Ukraine and seek to continue to open up other avenues into Ukraine, including the possibility of a marine corridor to deliver large amounts of humanitarian assistance, sa Joe Biden.