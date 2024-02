På tisdagseftermiddagen presenterade valberedningens ordförande Mattias Eriksson Falk och Jimmie Åkesson de tre kandidater som kommer att toppa Sverigedemokraternas valsedel i Europaparlamentsvalet 9 juni. Jag är en av dem.

KOMMENTAR. Jo, jag tar nu steget över från att kommentera och analysera till att – om väljarna vill – bli en beslutsfattare för Sverige nere i Bryssel.

Det kändes att detta var något nytt. Jag var nervös för första gången på länge. Att inte iaktta och observera utan stå i rampljuset som sig själv är faktiskt väldigt annorlunda. Även om tillställningen, pressträffen, är som de brukar vara.

Makt och resurser tillbaka till nationella parlament

Jag är synnerligen motiverat att ta mig an denna nya uppgift. Och som jag sa på pressträffen skulle jag gärna sätta mig i budgetkontrollutskottet för att granska hur den här jätteorganisationen hantera alla sina tusentals miljarder kronor. EU är inget flärdfullt, utan känd för sin tråkiga byråkrati. Varför då inte ta sig an just denna byråkrati där det betyder som mest: pengarna.

Sverigedemokraterna vill flytta makt och resurser tillbaka till nationerna, medlemsstaterna. Det står i stark kontrast till den enorma energi som i Bryssel går i motsatt riktning – flytta allt mer makt bort från de nationella parlamentet.

Riks och Samtiden

Jag har avsagt mig uppgiften som ansvarig utgivare för Riks. Min medverkan där framöver är helt upp till det mediebolag och den redaktion som nu driver Riks. Jag vet inte hur mycket tid jag kommer att ha, men jag är beredd att delta när Riks önskar det (ungefär som jag medverkat i SVT, TV4, SR och andra under de senaste åtta åren).

Samtiden kommer jag fortsätta att skriva i fram till valet. Sedan får vi se.

Jag har öppnat min gamla hemsida erixon.com för det som rör valkampanjen. Samtiden ska fortsätta kommentera brett.

Att därutöver delta i valdebatten som kandidat ska bli roligt eftersom Sverigedemokraterna har ett så självklart budskap: ta debatten till den nationella demokratins försvar, mot byråkratin och centraliseringen till Bryssel som fått pågå alldeles för länge.

*

Se hela presskonferensen från tidigare idag.