Brottsligheten tar över allt mer av Sverige. Det är inte så konstigt. Våra lagar, domstolar och medier står på lagbrytarnas sida. I stort och i smått. En mopedjakt i Piteå visar hur sjukt Sverige är, och att lagbrytare ofta tillåts vinna.

En 15-åring på moped stannade inte för kontroll av en trafikpolis på motorcykel. Då följde polisen efter mopedisten för att ta fast honom. Det skulle han inte gjort. Polismannen har nu döms för tjänstefel och får böta 12.600 kronor i hovrätten.

Alla stora medier som rapporterar nyheten använder formuleringar som visar att de står på lagbrytarens sida. Också så kallade ”experter” menar att det var fel att försöka ta fast tonåringen som begår brott.

Unga lär sig att det är tufft att bryta mot lagen

Här får unga uppenbarligen lära sig att det är ”tufft” att bryta mot lagen. Och man vinner mot polisen. De där jävlarna som försöker upprätthålla lagen ska man trycka dit.

Det är normen som numer gäller i Sverige.

Och så undrar man varför brottsligheten exploderar i landet.

Extremt viktigt att småbrott straffas snabbt och tydligt

I Sverige har ”nolltolerans” blivit en meningslös klyscha. Men uttrycket kommer från New York-polisen som under 1990-talet lade om taktiken. Man började ta de lindrigaste brotten på stort allvar. Tjuvåkande i tunnelbanan, snatterier, bilstölder och andra småbrott bestraffades. Resultatet blev att också antalet grova brott sjönk dramatiskt. Antalet mord, våldtäkter och rån minskade i så stor omfattning att New York blev en av de säkraste storstäderna i världen.

Logiken är lika enkel som självklar: Om invånarna, särskilt unga, märker att samhället tar brottslighet på allvar och att risken att få straff är påtaglig, då låter man bli att begå brott. Den mentaliteten sätter sig i hela samhället, vilket gör steget också större till att begå grova brott.

Vi måste börja värna normer som ger trygghet

Detta är en norm som i många olika samhällen visat sig fungera och ge ökad trygghet och livskvalitet.

Ändå vill vänsteraktivister, vänsterkriminologer och vänstermedier undergräva laglydnaden genom att på olika sätt lyfta fram och idyllisera den kriminelle som någon sort rebell mot ”kvävande normer”. Det dessa tokstollar glömmer är att normerna räddar liv, räddar kvinnor från att våldtas och allmänt skapar ökad trygghet för den stora majoriteten människor som inte är kriminella.

Det är dags att sätta laglydnad som norm. När vi återskapat den skulle trafikpolisen i Piteå få en blomma som tack för att han ingrep mot ung lagbrytare, istället för att straffas med böter och förnedring.

Hoppas någon startar insamling för att täcka polismannens böter.