Igår presenterade S, V och MP ett utskottsinitiativ i riksdagen. Men utan C. Det handlade inte om skatter eller arbetsmarknad, där C avviker från de röda partierna. Ändå var inte C med på oppositionens aktion.

Det S, V och MP kräver är mer pengar från staten till regionerna för att täcka deras underskott.

”De behöver besked nu”, säger Mikael Damberg (S).

De tre partierna talar inte om hur mycket pengar de vill att staten ska skjuta till.

På detta har statsminister Ulf Kristersson (M) svarat. ”Regeringen kommer att göra vad vi kan för att se till att staten tar ansvar. Men regionerna måste ta sitt ansvar.”

Centerpartiet utkastat?

Det märkliga är att Muharrem Demirok och Centerpartiet inte synts till när oppositionen dundrar på med förslag om mer pengar, även om den inte vet hur mycket de ska kräva.

Men på vänstersidan är man glad att C inte är med.

Det är ”en välkommen hint” om att Centern är på väg att kastas ut ur det rödgröna samarbetet, skriver Martin Klepke i Arbetet.

”Centern är ett tydligt borgerligt parti som drev en kraftigt antifacklig och arbetarfientlig politik under den förra mandatperioden. I januariavtalet … tvingade Centern fram grava försämringar för LO-anslutna. … Kasta ut det borgerliga partiet Centern ur det rödgröna samarbetet.”

Ingen behöver C idag

Den skadeglädje tidningen Arbetet visar över att Centerpartiet inte är med på rödgrönt utspel är talande. Varken Tidösamarbetet eller det rödgröna samarbetet vill veta av Centerpartiet längre. Det upplevs som opålitligt. Dessutom ligger partiet numera under riksdagsspärren.

Är det så att ingen vill ha med C att göra längre. Det avgörande är om också väljarna anser det i nästa val.