S och M försöker skylla ifrån sig när det gäller vem som varit mest naiv och mest öppnat gränserna för den invandring som Sverige inte alls klarar av att sköta. När det kommer till flest antal beviljade uppehållstillstånd är Socialdemokraterna värst.

KOMMENTAR. Det är veckomagasinet Fokus som räknat på invandringen in form av beviljade uppehållstillstånd under varje statsminister Sverige haft sedan 1980.

Minst invandring hade Sverige under Thorbjörn Fälldin som statsminister. Under 1980-talets första tre år beviljades totalt 38 000 uppehållstillstånd – det är vad som beviljats på några korta månader under senaste årtiondet. Olof Palme hann inte heller falla för ”vi bygger inga murar”-aktivismen. Måttliga 63.000 uppehållstillstånd beviljades under hans andra period på 3,5 år som statsminister.

Tre i topp

Helt andra nivåer står Stefan Löfven (S), Fredrik Reinfeldt (M) och Göran Persson(S) för. Hiskeliga 837.000 uppehållstillstånd beviljades under Löfven-regeringen. Det är rekordet.

Nu satt han sju år som statsminister, medan Magdalena Andersson satt ett år. Ändå hann hon med att bevilja 142.000 uppehållstillstånd. Om vi tar det gånger sju så blir det 994.000 uppehållstillstånd. Om inte väljarna stoppat Magdalena Andersson hade hon kunnat slå rekord.

Kristersson har inte fått ned invandringen

Den sittande statsministern Ulf Kristersson beviljade under 2023 hela 102.000 uppehållstillstånd. Det är en volym som, skriver Fokus, ”ligger ungefär i nivå med Fredrik Reinfeldts genomsnitt under hans åtta år”.

I debatten talas mycket om att antalet asylansökningar minskat, men istället har andelen anhöriginvandring stigit dramatiskt. De som tidigare år fått uppehållstillstånd vill nu till Sverige ta hit andra från hemlandet. Detta utan någon som helst granskning sker om de tillför något till samhället eller enbart kommer att bli bidragstagare.

Fokus summerar: ”Sverige har under de senaste 43 åren haft statsministrar med tre olika partifärger. Under Socialdemokraternas styren har totalt 1 839 000 uppehållstillstånd beviljats. Under moderata statsministrar har 1 101 000 tillstånd beviljats.” Och under Fälldin ”vid rodret under åttiotalet beviljades 38 000 tillstånd.”

Skuld, erkännande och bättring

När det kommer till skulden för situationen i landet är Socialdemokraterna lika skyldiga som Moderaterna och övriga borgerliga. En viktig skillnad är att Moderaterna har insett sina felsteg. Man har ändrat kurs och erkänner att man gjort det. Moderaterna genomför nu tillsammans med Sverigedemokraterna en tydlig kursomläggning, även om det tar tid att vända den supertanker som svensk byråkrati är, invirad i tusentals regler i internationella konventioner som ensidigt verkar för att göra det lättare att migrera.

Sedan har vi Socialdemokraterna som vägrar inse sin skuld. Man skyller på andra.

Det är inte särskilt statsmannamässigt.