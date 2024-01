Länge har vänsteraktivister, inte minst på universitet, kunnat riva ner och försvaga västerlandets värderingar genom känslostyrda anklagelser om rasism och fobier. Men nu kan konservativa vara på väg att ta pressa tillbaka vänstern genom att bli mer aktivistiska.

I helgens Riksronden tar vi upp analys av bästsäljande författaren Christopher Rufo, som menar att konservativa måste bli mer aktivistiska genom att blottlägga svagheterna i postmodernismen, woke, rasifieringen och andra ”teorier” som vänsteraktivister använder för att bryta sönder upplysningens idéer.

Sparkandet av Harvards rektor är ett tecken på att konservativa börjar få inflytande. Till och med i New York Times, som annars står på vänsterns barrikader, analyseras varför Harvard var tvungen att göra sig av med rektorn för att inte förlora banden med det amerikanska samhället. Varför ska föräldrar betala skyhöga terminsavgifter till universitet om deras barn bara indoktrineras i vänsterfloskler?

Konservativa måste stå upp för sina värderingar. Det finns ingen ”neutralitet”. Antingen kapitulerar man för vänstern eller så måste konservativa aktivt ta striden med vänstern om vad som ska gälla.

Christopher Rufo i IM1776: Manifest för kontrarevolution

Ross Douthat i New York Times: Harvard Couldn’t Save Both Claudine Gay and Itself

