Rektorerna för Harvard University, MIT och UPenn vägrade svara ja eller nej på frågan om det är okej att förespråka folkmord på judar, när de förhördes av den amerikanska kongressen i veckan.

KOMMENTAR. De så kallade etablissemangen i USA och Europa är i fullständigt intellektuellt förfall. Aldrig har det blivit så tydligt som när några av de mest prestigefulla universitetens rektorer tyckte det var jobbigt att svara på frågan om de tar avstånd folkmord på judar, något som vänsteraktivistiska studenter förespråkar på campus.

Genomruttna universitet

Jag har svårt att ta in hur djupt det moraliska förfallet är inom västerländska etablissemang. Det är som om vänsteraktivism och postmodernism fått all moral och all upplysning att ruttna inifrån.

Om mina ord inte räcker, så läs vad magasinet The Spectator rapporterat:

Rektorerna för MIT, Harvard och University of Pennsylvania vittnade inför Representanthusets utbildningsutskott om vågen av rabiat antisemitism på deras campus. Kongresskvinnan Elise Stefanik ställde frågan: Kränker uppmaningen till folkmord på judar ditt campus uppföranderegel, ja eller nej?

Det var frågan.

Du kanske tror att det skulle var en ganska enkel fråga för rektorerna att svara på. [Men rektorerna följde] ett manus som de måste ha utarbetat med sina advokater: ”Allt beror på sammanhanget.”

Sammanhanget.

Moraliska dvärgar

Roger Kimball skriver vidare:

Jag tyckte nästan synd om de tre kvinnorna. Nästan. Där satt de och utstrålade det självgoda uppträdande som de har fulländat under åren, och pang, en arg kongressledamot fick dem att tappa den där billiga fasaden på några minuter. Resultatet var inte uppenbart för dem omedelbart. Men världens upprördhet mot dessa moraliska pygméer sköljde omedelbart över PR-kontoren hos dessa obscent rika bastioner av självförhärligande. ”Oh, tjejerna gjorde verkligen bort sig den här gången.” Det var den universella reaktionen.

Han summerar:

Ingen av dessa kvinnor kunde ge ett direkt svar på en direkt fråga i ett allvarligt moraliskt ämne. Istället gled de undan, tvekade, undvek och parerade.

Konsekvenserna måste bli dramatiska och hårda

Att amerikanska universitet inte kan ta avstånd från massmord på judar år 2023 är fullständigt groteskt.

Och agerandet kan nu få konsekvenser. En av Harvards största donatorer, miljardären Bill Ackman, har uttalat sig om rektorernas icke-svar på om massmord är okej: ”De måste alla avgå i skam!”. Han frågar varför antisemitismen exploderat på campus och runt om i världen och svarar: ”På grund av ledare som [dessa rektorer] som tror att folkmord beror på sammanhanget.”

Ja, ledarskap saknas inom alla etablissemang numera. I minst lika hög grad i Sverige. De är skamligt hur traditionellt högtstående institutioner nu befolkas av fega kräk, obegåvade nötter som inte har en aning om vad den västerländska upplysningen står för och hur den givit västvärlden dess enorma framgångar.

Om denna förruttnelse inifrån får fortsätta kommer alla institutioner att falla samman. Deras prestige försvinna och deras anseende förintas.

Västmedia är dåliga på att rapportera om rektorernas uppenbara acceptans av rasism, men den kristna kanalen CBN rapporterar:

Se förhöret i C-Span.