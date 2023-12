Om en månad, 15 januari, startar primärvalet i Iowa. Om Donald Trump vinner med bred marginal, är hans väg till att bli republikanernas presidentkandidat klar. Men kan åtal stoppa honom?

Förenta staterna går mot ett av de märkligaste presidentvalen någonsin. De två som leder opinionsmätningarna är båda äldre än någon tidigare president: Joe Biden, 81 och Donald Trump, 77.

De båda är också de minst omtyckta politikerna någonsin, tillsammans med Hillary Clinton i valet 2016.

Men det verkar vara fullständigt omöjligt för nya namn att slå sig in i striden. Amerikansk politik liknar här musikbranschen. De äldsta dominerar rockscenen (Rolling Stones med Mike Jagger, 80, Elton John, 76, Eagles med Don Henley, 76, Billy Joel, 74).

Trumps fiender är hans bästa vänner

Länge såg det ut att bli omöjligt för Donald Trump att komma tillbaka. Men sedan började vänsteretablissemangen orkestrera en rad åtal mot Trump. För varje nytt åtal och stämning har Trumps popularitet bland republikanska väljare ökat. Väljarna ser det som ett orättfärdigt sätt att försöka hindra amerikanska folket från att bestämma vem som får bli landets president.

Att åtala meningsmotståndare är också formulär 1A för diktaturer att bli av med rivaler. På samma sätt som Vladimir Putin använder domstolar för att neutralisera motståndare, försöker vänstern i USA diskvalificera Trump från att ställa upp i allmänna val.

Den ilska detta försök till övergrepp mot demokratin genererar har lyft Donald Trump till favoritstatus inom republikanska partiet.

Utan Joe Bidens demokratiska parti hade Trump kunnat vara en bortglömd före detta president. Men nu har man fyllt väljarna med vrede mot ojust beteende. Trump har blivit martyr mot vänsteraktivisternas totalitära anspråk.

Åtal och stämningar

Flera olika sorters åtal riktas mot Trump från vänsteraktivister. Först ut var kongressledamöter som stämt Trump för att ha utsatt dem för risk att skadas, genom att uppviglat till stormningen av kongressbyggnaden 6 januari 2021. Trumps advokater vill få stämningen underkänd, dels därför att frågan redan prövats i riksrätt där Trump friades och därför inte kan åtalas igen, dels därför att Trump då fortfarande var president och åtnjuter immunitet mot civilrättsliga stämningar. Förmodligen kommer Högsta domstolen att avgöra vad som gäller, efter storhelgerna.

I delstaten Georgia åtalas Trump för försök till valfusk, efter att han ifrågasatt valresultatet i delstaten 2020. I delstaten New York har flera stämningar lämnats mot Trump bland annat för bedrägeri, då han uppgivit sig ha större förmögenhet än han haft.

Meningen med alla dessa domstolsprocesser är att försöka stoppa Donald Trump från att ens få stå på valsedeln i presidentvalet i november 2024.

Stoppa Trump den som kan!

Varje delstat har egna regler för vilka kandidater som kan hindras från att stå på valsedeln. Om Trump döms i någon av de processer som drivs mot honom kan delstater som styrs av demokratiska partiet neka Trump att ställa upp.

Men dessa försök att sabotera ett demokratiskt val har hittills endast ökat Trumps popularitet. Om en delstat verkligen skulle stryka Trump från valsedeln finns sätt att gå runt det. Då kan en surrogatkandidat ställa upp i presidentvalet i delstaten som blockerar Trump – och om republikanska väljare röstar på detta namn, kan den kandidaten, om han vinner elektorsrösterna sedan överlåta dem till Trump.

Demokratiska partiet är korkat

Allt tyder på att det är korkat av vänstern i USA att försöka stoppa Trump med juridiskt sabotage. Man väcker bara större avsky mot vänsterns manipulationer än mot Trump som kontroversiell person.

Opinionsmätningarna visar att Trump ökar sitt väljarstöd för varje nytt fällben vänstern försöker med. Han leder nu med två-fyra procentenheter över Biden i de senaste mätningarna (43-41 och 47-43).

Vad värre är för demokraterna, också minoriteter som afroamerikaner och spansktalande börjar överge vänstern och stöder Donald Trump.

En förklaring är att Joe Biden väcker allt större tvivel i väljarkåren på grund av hans dåliga hälsa. Han framstår allt oftare som dement och har svårt att röra sig.

Allt mer troligt att Trump intar Vita huset

Alla dessa aspekter gör att sannolikheten för att Donald Trump flyttar in i Vita huset igen och blir president ökar för varje vecka. Om han sopar rent i primärvalet i Iowa 15 januari, i New Hampshire 23 januari, Nevada 6 februari och South Carolina 15 februari – och han leder med 30-50 procent över motkandidaterna just nu – talar mycket för att han blir republikanernas kandidat.

Frågan är om demokraterna kan ställa upp någon annan presidentkandidat. Just nu tycks ingen kunna putta Biden åt sidan.

Om han möter Biden tycks valsegern mer trolig än inte.