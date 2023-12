Svenska statsledningar har inte alltid varit så naiva som under senare årtionden. Både under 1800-talets första årtionden som under kalla kriget begrep ledande politiker vad de höll på med.

KOMMENTAR. I min inre kamp för att inte bli kallhamrad cyniker inför all den dårskap som utspelar sig i vår tid, söker jag mig gärna till historien. Tider då Sverige var begåvat med statsmän som begrep hur man leder ett land. Statsmän som tog ansvar och inte lät sig lockas av utopiska drömmar om en god och snäll värld där alla kramas och sjunker fredens lovsånger. Sådant tillhör sagornas värld. Inte politikens.

Foto: X / Carl Bildt.

På tågresor för julfirande i Göteborg har jag läst nyutgåva av ett standardverk om Finlands-frågan i svensk politik av statsvetarprofessorn, diplomaten och Finlandskännaren Krister Wahlbäck: Jättens andedräkt.

Våra två länders relationer till Ryssland har ju aktualiserats på ett dramatiskt vis.

Jätten i öst har haft en månghundraårig strävan efter att nå avgörande makt över våra länder. Denna situation har träffsäkert formulerats som jättens ”andedräkt”, av ambassadör Ingemar Hägglöf.

Många krig mot ryssarna

När Finland utgjorde sex landskap i Sverige låg Gustav Vasa i gränskrig med tsar Ivan den förskräcklige. Våra stormaktskungar irriterade ryssarna genom att lägga beslag på de baltiska landområdena och därmed göra Östersjön till ett svenskt innanhav.

Efter Karl XII:s förluster gjorde ryssarna räder mot civilbefolkningen utmed svenska kuster. Man plundrade och dödade för att pressa fram eftergifter. Utöver att Sverige fick överge Karelen och baltiska områden försökte ryssarna kontrollera svensk politik. När tyske fursten Adolf Fredrik (morbror till Katarina den stora) utsågs till kronprins av Sverige, skedde det efter ryska påtryckningar.

Och efter det att tsar Alexander I invaderat Finland och hade trupper på väg söderut förbi Umeå utmed svenska Norrlandskusten slöts freden 1809 som innebar att Sverige förlorade Finland. Landet som blev storfurstendöme i ryska tsarväldet.

Denna aggressivitet har fallit i glömska

Mot bakgrund av historien har svenska folket länge haft en nedärvt aversion mot Ryssland. Man ser överallt i dagens svenska landskap effekter av ryssarnas härjningar. Herrgårdar förlades inte vid strandlinjen och järnvägens norra stambana byggdes fem mil in i landet, trots att städerna fanns vid kusten. Allt som beredskap ifall ryssarna anföll igen.

Men denna kunskap om och erfarenhet av rysk aggression slarvade svenska statsledningen bort. Blivande S-ledaren Håkan Juholt sa 2007: ”Ryssland utgör inte på något sätt ett militärt hot mot Sverige och kommer inte att göra det i framtiden. Att påstå något annat är bara tramsigheter.” Statsministrarna Göran Persson (S) och Fredrik Reinfeldt (M) gjorde allt för att avrusta svensk militär.

Hade svensk statsledning bevarat kunskaperna från förr hade man agerat annorlunda. Och, ja, man hade kunnat varna Nato från att ta så lättsinnigt på ryssarnas växande ilska över säkerhetspolitiska förändringar i deras närområde efter murens fall.

Men nej, vi vill ju ha fred på jorden. Vi vill krama alla. Om det finns tecken på att andra hellre skjuter och ockuperar? Då har svenska ”ledare” ryckt på axlarna. Vi vill inte tro på det och har därför struntat i verkligheten. Utopin om fred på jorden är roligare.

Finland i ryska händer

Wahlbäcks bok startar 1809, när Sverige förlorat sin östra rikshalva Finland efter 600 år. Jag är nyfiken på att få veta mer om varför en fransk marskalk plötsligt valdes till kronprins. Jag visste att svenskarna räknade med att Jean Baptiste Bernadotte som en av världens bästa härförare skulle kunna återta Finland. Men hur det istället blev union med Norge har för mig varit svårt att se logiken i.

Wahlbäck ger uttömmande svar. Bernadotte behövde inte agera demokratiskt. Han höll tyst med att han ansåg Finland var ett döfött projekt. Han var alltså emot det som var huvudargumentet för att välja honom till kronprins! Dessutom visste Bernadotte, som en av Napoleons marskalkar, mer om franska arméns brister än någon svensk. Så medan svenskarna hoppades att kronprins Karl Johan skulle liera sig med Napoleon i anfallet mot Ryssland och därigenom återta Finland, förutsåg kronprinsen Napoleons nederlag.

Vilka fruktansvärda konsekvenser hade Sverige fått lida, om Karl Johan följt opinionen i sitt nya hemland och dragit med Sverige i Napoleons fall?

Vi slipper tänka på det, eftersom Karl Johan istället träffade tsar Alexander I och fick löfte om stöd att ta Norge från Napoleonallierade Danmark, om Sverige bidrog till att besegra Napoleon.

Denna hemliga utrikespolitik gjorde också, menar Wahlbäck, att misstänksamheten i Ryssland mot Sveriges avsikter avtog, och svenskarnas ilska över Ryssarnas stöld av Finland dämpades eftersom Karl Johan till Sverige anknöt Norge. Den nationella hedern var på sätt och vis återupprättad. Norge var också enligt Karl Johan ett enkelt geografiskt område att försvara, medan Finland skulle dra in Sverige i nya krig.

Kalla kriget blev hotfullt

Efter rockaden med Finland och Norge blev det lugnt, ja, så lugnt att Norge 90 år senare kunde frigöra sig utan väpnade aktioner. Finland fick generösa villkor av Alexander I: de svenska lagarna bestod. Och 1917 kunde Finland förklara sig självständigt i samband med revolutionen i Ryssland. Lenin trodde Finlands kommunister skulle återföra landet till Sovjetunionen, men i det finska inbördeskriget vann de borgerliga.

Om Napoleon gav ryssarna Finland vid freden i Tilsit 1807, gav Hitler ryssarna Finland i Molotov/Ribbentrop-pakten 1939. Vinterkriget och fortsättningskriget blev följden.

Tack vare de finska soldaternas heroiska insatser och Gustav Mannerheims lysande statsmannaskap lyckades Finland behålla självständigheten när den kommunistiska järnridån sänktes över östra Europa efter andra världskriget.

Men Sovjetunionen krävde krigsskadestånd och en vänskapspakt som begränsade Finlands handlingsutrymme. Det är nu det som kallats ”finlandisering” blev strategin för det lilla landet att hålla jätten på avstånd. Finland fick gå en svår balansgång som syftade till att inte reta upp Moskva. Sovjetiska militärledningen ville knyta Finlands militär till Sovjet och gjorde framstötar om det. Men president Urho Kekkonen lyckades varje gång få sådana planer att läggas åt sidan i Moskva.

Kekkonen balanserar på slag lina

Kekkonen skämtar med Chrusjtjov. Foto: Yle.

I boken återupprättas Kekkonens något skamfilade rykte i Sverige. Många såg honom som någon som kröp för kommunisterna i Moskva, men Wahlbäck visar att Kekkonen i alla lägen lyckades agera på ett för Finland och Sverige fördelaktigt vis. Genom att kunna dricka lika mycket vodka som Nikita Chrusjtjov och Leonid Brezjnev lyckades Kekkonen alltid avstyra rysk intervention i finsk politik.

Denna delikata balansakt förstod man inte i Sverige, menade många finnar. Wahlbäck skriver:

Från finsk håll kom ”ironiska kommentarer om hur Sverige till följd av sitt fördelaktiga geopolitiska läge [ingen gräns till Sovjet] kunde mata sitt folk med den moraliserande utrikespolitikens kaviar, medan finländarna var tvungna att nöja sig med realpolitikens havregrynsgröt.”

Läget var så sårbart att när Finland ville teckna EEC-avtal om handel mellan Finland och Europa, förstod även Kekkonens motståndare att det bara var han som kunde få Moskva att gå med på att Finland ingick ett sådant avtal, viktigt också för Sverige. För att stärka Kekkonen i ryssarnas ögon valde finska riksdagen att förlänga hans presidentskap en mandatperiod utan att val hölls. Det krävde fem sjättedels majoritet i riksdagen, och det fick Kekkonen.

Finska kommunister och unga socialdemokrater ville ha en mer ryssvänlig president än Kekkonen, vilket fick även Olof Palme att reagera: ”Det skulle ju vara en olycka, inte bara för Finland utan för hela det nordiska samarbetet”.

Realpolitiken måste komma tillbaka

När jag läser de olika analyser och noggranna överväganden som både Finland och Sverige gjorde avseende Sovjetunionen, utmärkt summerade av Krister Wahlbäck, slås jag av tanken: Varför har vi inte lika smarta, realistiska och pragmatiska ledare för landet idag?

Det är ju känt att Olof Palme bakom stängda dörrar kunde vara realpolitisk. Men inför offentligheten tog han sats i känslorna och lät aktivisternas utopier skapa en tilltro till att allt var möjligt. Att idealism kan försätta berg.

”Politik är att vilja”, sa han. Men han visste ju att så inte är fallet. Verkligheten sätter gränser. Varför skulle Palme annars föredra en borgerlig president i Finland?

Mycket talar för att vänstervågen från 1968 innebar att en stabil och eftertänksam statsledning övergick till en som började tro på tomtar, eller iallafall: bara man vill gott så löser det sig.

Än värre blev det efter Sovjetunionens fall. Då blev hela västvärlden naiv och trodde att man vunnit segern för alltid. Så var det inte. Bara tio år efter murens fall var Vladimir Putin president i Ryssland. Då började återgången till den krassa realpolitiken Rysslands aggressivitet var tillbaka.

Men väst fortsatte festa som om inga hot eller motgångar fanns vid horisonten.

Nu lever vi i baksmällan av denna vanvettigt ansvarslösa naivitet, med fullskaligt krig i Europa.

Ge oss den handfasta, logiskt analyserade säkerhetspolitiken tillbaka.