Snö och kyla. Kaminen sprakar. Valnötterna och portvinet är framplockade. Skinnfåtöljen ser inbjudande om. Det är tid för juletidens bokläsning. Så här följer lite tips, som förhoppningsvis kan nå tomten i tid.

Idéhistorikern Lars F Eklund har också inför årets julhelg sammanställt tips på julklappar av det hårda slaget. Tunga böcker om vår civilisations rötter, om västerlandets kris och om islamismens totalitära anspråk.

Rom och kristendomen

Alla tänker på Romarriket. Så har det hetat i sociala medier under hösten. Och det är rätt. Alla borde tänka på Romarriket, som tillsammans med kristendomen utgör de egentliga fundamenten för vår västerländska civilisation.

Man får bara hoppas att intresset går bortom och djupare än blott till gladiatorer och akvedukter.

Till filosofi, lag och rätt, politiska institutioner och religion.

Den grekiska filosofin har vi i mycket fått via romarna. Kristendomen likaså. Men hur såg och ser egentligen relationen mellan det romerska imperiet och kristendomen ut?

Detta har man reflekterat över sedan de första kristna insåg att det inte var en slumpgenerator som avgjorde att Jesus från Nazaret föddes i imperiet på kejsar Augustus tid. När Quirinius var guvernör i Syrien, som julevangeliet förtäljer. De flesta har nog hört talas om romerska förföljelser mot kristna, såsom under kejsarna Nero och Diocletianus.

Många är nog också medvetna om att kristendomen med tiden blev den dominerande religionen i imperiet och till sist fick officiell status. En förändring av enorm betydelse för vår civilisation. För övrigt den enda civilisation som finns.

Mindre känt är nog att redan tidiga kristna författare hade en i mångt och mycket positiv bild av imperiet förföljelserna till trots. Och redan mycket tidigt finns en föraning om att den kristna tron och kyrkan och Rom en dag skall ingå i en oupplöslig försoning och förening.

Här följer några böcker om detta och vad det inneburit för den västerländska civilisationen ända in i vår tid:

Alan Fimister: The Iron Sceptre of the Son of Man

Detta är en insiktsfull och faktarik bok som både historiskt och teologiskt på djupet behandlar relationen mellan Rom, den kristna kyrkan och vår västerländska civilisation från Augustus tid och framåt. Texten är delvis lite krävande, men den tydliggör de underströmmar som det blir allt viktigare att värna och vårda i vår tid, som ju oturligt nog samtidigt präglas av sekularisering, historielöshet och stora hot mot civilisationen.

Hilaire Belloc: Europe and the faith

Denna bok kom redan 1920 men har återutgivits under senare år till följd av dess bestående, eller snarare förnyade, aktualitet. Den ger en bild så att säga ”inifrån” av Kyrkan, det romerska imperiet och dessa båda storheters betydelse för de europeiska nationernas historiska framväxt –och av hur tillbakavisande av det romerska och kristna arvet hotat vår civilisations grundvalar från reformationen och framåt.

Eusebios av Caesarea: Konstantins liv och Elizabeth Digeser: The Making of a Christian Empire

John-Christian Aurell har gjort oss alla en stor tjänst genom att se till att Eusebius av Caesareas biografi över Kejsar Konstantin nu för första gången finns på svenska. Konstantin, som genom militära triumfer, lagstiftning och erkännandet av kristendomen spelat en enorm roll i Västerlandets historia, är idag märkligt okänd av många. Nu kan detta börja rättas till. Översättningen, liksom översättarens förkärlek för grekiska namnformer, kan ibland kännas knölig, men det är inget som skall avskräcka från läsning. Här är det skogen och inte enstaka träd som gäller.

Inte minst de partier av Eusebius biografi vari Konstantin själv kommer till tals genom brev, tal, etcetera är oerhört intressanta. Och när läste Du senast en bok som skrevs för 1 700 år sedan?

För att verkligen tillgodogöra sig Eusebius text underlättar det med lite kunskap om Konstantins övergripande politiska program och reformer. Därför nämner jag här även Elizabeth DePalma Digersers utmärka The Making of a Christian Empire.

Christopher Dawson: The Making of Europe

I en tid när begreppet ”Europa” sorgligt nog kommit att associeras med EU:s homogeniserande och alltmer klåfingriga och kvasitotalitära teknokrati så kan det vara välgörande med en bok som speglar det verkliga Europas och dess nationers kulturella framväxt och identitet. Dawsons bok tillhör de bästa därvidlag. Här tar vi ett steg tillbaka och får så att säga ett övergripande panorama över tid –kan man säga så ?- som ger en förståelse för de oundgängliga komponenterna i den djupare Europeiska enhet som inte består av EU:s direktiv och förordningar.

Eduard Habsburg: The Habsburg Way och Charles Coulombe: Blessed Charles of Austria

Här är två böcker om en politisk entitet som mer än de flesta andra manifesterat det egentliga Europas förmåga att kombinera enhet och mångfald, imperietillhörighet och nationella identiteter, traditionella principer och pragmatisk flexibilitet.

Det Heliga Romerska riket, Donaumonarkin och Österrike-Ungern: Under skiftande vinjetter har kejsarna av huset Habsburg-Lothringen under århundraden satt sin prägel på stora delar av Europa. I den första ger Eduard von Habsburg med lätt handlag och en delvis självironisk humor en både underhållande och tankeväckande bild att hans egen uppfattning av de grundläggande principer och värden som väglett Huset Habsburg genom århundradena.

Ett intressant förord tillhandahålls av Viktor Orban. Charles Coulombes bok om Habsburgsmonarkins siste (senaste?) kejsare, den under sitt liv delvis tragiske men sedermera saligförklarade kejsar Karl, har ett allvarligare anslag. Förutom en skildring av Karls och hans familjs liv finns här också intressanta reflexioner kring monarkin som kristen institution som har en relevans långt bortom Habsburgarnas domäner.

Västerlandets kris

Patrick Deneen: Regime Change

Deneen, som tidigare publicerat den uppmärksammade Why Liberalism Failed, levererar i sin nya bok en gedigen analys av vad som krävas för att komma tillrätta med de problem som skapats i Västs demokratier genom en lång hegemoni för liberalismen i både dess vänster- och högervarianter. Deneen pekar på att det inte räcker med regeringsskiften utan att det krävs en ny form av regim, en stärkt genuin demokrati som hämtar kraft i den äldre europeiska politiska traditionen representerad av namn som Aristoteles, Thomas av Aquino och Edmund Burke. Men också Machiavelli…Boken utgår naturligtvis mest från amerikanska förhållanden men är –tyvärr, får man väl säga- högst relevant även för oss här i Sverige.

James Kalb: The Decomposition of Man

Kalb, som tidigare gett oss böcker såsom The Tyranny of Liberalism och Against Diversity tar i denna bok upp de problem som följer av att verkliga, objektiva identiteter såsom man och kvinna, make och maka, nationalitet och så vidare ersätts av subjektiva hittepåidentiteter typ ”icke-binär queer vegan” och den ständigt växande pressen från myndigheter, media och akademi på vanligt folk att acceptera detta strunt. Insiktsfull och samtidgit, som alltid med Kalb, präglad av ett lättillgängligt språk.

Edward Feser: All one in Christ

Edward Feser – en av vår tids främsta filosofer i traditionen efter Aristoteles och Thomas av Aquino – tar sig i sin nya bok an den så kallade kritiska rasteorin, dess intellektuella tillkortakommanden och absurda praktiska konsekvenser. Under resan presenterar han också den klassiska kristna synen på rasism genom århundradena samt en gedigen analys av nationers och staters rättigheter och skyldigheter i förhållande till de problem som följer med omfattande migration. En briljant bok.

Islamism, jhadism och antisemitism

Magnus Sandelin: Den omhuldade islamisten

Sandelins bok har blivit mycket omtalad sedan den publicerades. Inte minst hans redovisning av miljonrullningen av skattepengar till det islamistiskt kontrollerade studieförbundet Ibn Rushd och hans berättelser om ut- och inresande IS- terrorister är väl kända. Mest intressant är dock kanske hans redovisningar av det svenska etablissemagets långdragna ovilja att alls medge att det finns ett problem här. Sandelins bok är inte fläckfri. I sina försök att separera islamism och jihadism från ”vanlig islam” samt i hans sätt att diskutera ”radikalisering” utan att fästa uppmärksamhet på betydelsen av inom vilken livsåskådning radikaliseringen sker (ingen fruktar en radikaliserad kväkare..) så anpassar han sig olyckligt till gängse falska språkbruk i svensk offentlighet. Men boken är ett måste för alla som vill förstå vad som händer i Sverige nu.

Niclas Sennerteg: Hakkorset och halvmånen

Under senare tid har sambandet – och skillnaderna – mellan nazistisk och muslimsk antisemitism stundtals uppmärksammats. I denna bok skildrar Sennerteg utförligt samarbetet mellan Nazityskland och islamistiska krafter före, under och efter andra världskriget. Här berörs den tyska finansieringen av Hassan al-Bannas Muslimska brödraskapet, Goebbels antisemitiska radiosändningar på arabiska och den palestinske stormuftin ( och SS-Gruppenführern ! )

Amin al-Husseinis verksamhet i Berlin under kriget och dennes roll visavi förintelsen och upprättandet av muslimska förband inom Waffen-SS. Här skildras också strömmen av före detta SS-officerare och andra tyska ”experter” till länder i Mellanöstern efter kriget, där de på olika sätt bistod sina muslimska värdar i säkerhetsfrågor, antisemitisk propaganda och kampen mot Israel.

Raymond Ibrahim: Sword and Scimitar

För att förstå dagens jihadism måste man ha en överblick över hur väpnad jihad förts mot Västerlandet- och mot andra- sedan islams födelse. En av de bästa skildringarna nu i tryck är utan tvekan denna bok om åtta kritiska skeenden i relationen mellan islam och Västerlandet. Om det finns någon vars ögon inte öppnas av denna bok, så kan den enda rimliga förklaringen vara att vederbörande är nedsövd.

Ronald Rychlak & Jane Adolphe: The Persecution and Genocide of Christians in the Middle East

Ett av de mest underrapporterade fenomenen I vårt tid och i våra gammelmedia är de omfattande förföljelserna riktade mot kristna i Mellanöstern under senare år. I denna bok beskrivs med stundtals plågsam noggrannhet dessa förlopp som, om ingenting görs, riskerar att utplåna kristendomen i den region där den en gång uppstod. En bok som förvisso inte skapar någon julstämning, men som nu är viktigare än kanske någonsin tidigare.