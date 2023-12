Det finns ingen bättre komiker idag än brittiske provokatören Ricky Gervais. Hans senaste ståupp-show ’Armageddon’ hade premiär på Netflix på juldagen. Den blev på kort tid mest streamade program runt om i världen – trots att mediernas recensenter dömer ut honom.

Tom Hanks gillade inte skämten.

Publiken älskar honom. Etablissemangen hatar honom. Ingen är så vass och giftig mot den politiska korrektheten som Ricky Gervais. Det blev uppenbart när han var presentatör för Golden Globes, prisutdelning för skådespelare i TV-produktioner. Han bad skådespelarna att i sina tacktal strunta i klimataktivism eftersom de inte gått i skolan mer än Greta Thunberg och kom till eventet i stora limousiner.

Ricky Gervais har blivit en av världens främsta kritiker av identitetspolitik och politisk korrekthet eftersom dessa fenomen vill tysta alla som inte håller med, inklusive komiker.

För stor för att bli cancellerad

Det gör honom naturligtvis kontroversiell (minst sagt) i etablissemangen. Men han är så stor att ingen kan blockera, stoppa eller tysta honom.

Hans världsturné med ståuppshowen ’Armageddon’ har tagit plats i Guinness rekordbok som den mest biljettförsäljande ståuppshowen någonsin.

Och det hände innan showen på juldagen hade premiär på streamingtjänsten Netflix. Där gick den upp i topp som mest streamade program i stort sett överallt i västvärlden, från Australien och Israel till Sverige och USA.

Det är hans tredje timslånga show på Netflix. Alla absoluta publiksuccéer. På en punkt kan jag hålla med de ”professionella” kritikerna: han har inte förnyat den spartanska inramningen och upplägget. Men varför ändra ett vinnande koncept? Och vissa ”teman” känns igen från tidigare shower, som sex och religion (som jag tycker blir de minst intressanta).

Också kritiken är densamma: Gervais anklagas för att driva med svaga och utsatta. Denna gång är det hans briljanta drift med den förljugna politiska korrektheten, åskådliggjord med hjälp av en fiktiv handikappad grabb.

Men Gervais backar inte en millimeter. Han jämför med när Anthony Hopkins tolkar kannibalen Hannibal Lecter. Hopkins är inte för det Lecter gör. Och en komiker driver med hyckleri och andra företeelser, utan att behöva ta ställning.

– Jag har sett det så många gånger. Folk som säger: ’Vi vill bli behandlade på samma sätt som alla andra, men inte i skämt.’ Och jag vill svara: ’Det är att be om privilegier, det är inte att be om jämlikhet.’ Om du skämtar om allt, skämtar du om allt. Dogmer brukade vara begränsade till religion och andra kulter, men nu har det kommit in i identitetspolitiken. De vill stänga ner humorn, säger Ricky Gervais i en intervju.

Skämten är nya och brutalt vassa

Skämten i ’Armageddon’ är alla nya. Och han håller intellektuellt en nivå som ingen annan idag förmå uppnå. För mig är det just detta, Gervais förmåga att tolka samtiden ur nya perspektiv, som gör honom så intressant. Han blottlägger våra mänskliga svagheter i nuet.

Gervais storhet ligger också i att han är en av få i hela världen som vågar driva med den galna identitetspolitiken och den förljugna politiska korrektheten.

Och han gör det brutalt, i meningen provocerande för de som inte vill förstå att det är humor.

Men han är så intellektuellt vass att ingen sakligt sett kan påstå att han gör övertramp. Skämten där huvudfiguren är en handikappad grabb är absolut lysande i att avslöja vår tids hyckleri. Där ställs en godhet mot en annan godhet som vissa anser berättigar dem att bli totalitära.

Kan det bli smartare än så här? Jag tvivlar.

Gervais är vår tids hovnarr

Skälet till att Ricky Gervais är så monumentalt framgångsrik att ingen vänsterkraft kan stoppa honom tror jag ligger i att han idag fyller den roll som hovnarren hade på medeltiden. Hovnarren stod för underhållning för sin herre, och i denna roll fanns större utrymme att säga ”sanningar” som ingen annan kunde säga utan att bli halshuggen.

I västvärlden idag har ingen kung makten att halshugga, men vänstermedier, universitet och myndigheter har makt att blockera, tysta och cancellera dem som inte har ”rätt” politiskt korrekt budskap. Det finns en utbredd rädsla i samhället för att säga vad man tycker. Hur många komiker vågar exempelvis skämta om islam?

Jag tror Gervais popularitet kan förklaras så här: I en tid då allt fler känner sig förtryckta av en totalitär anda, driven av vänsteraktivism som visat sig ha gruvligt fel om allt (från migration, kriminalitet till elproduktion och väg-järnvägsunderhåll), växer ilska och känslan av vanmakt som i en tryckkokare. En komiker som Gervais ger utlopp för denna frustration. Hans nålstick i de uppblåsta etablissemangens ballong är befriande.

Och han kan göra det, just därför att han använder den månghundraåriga traditionen av att vara hovnarr, gycklaren som genom skämt och skratt kan förmedla det många knappt vågar tänka.

Humor har politisk sprängkraft

Dessutom kan komik ha politisk sprängkraft.

USA:s konservative president Ronald Reagan upptäckte att vanliga ryssar under sovjetkommunismens stränga förtryck använde humorn som verktyg för att överleva. Reagan förstod kraften i humorn. Han drog gärna ryska skämt i sina framträdanden.

Ett skämt kan säga mer om tillståndet i ett samhälle än tusen politiska tal.

Och de ryska skämten förebådade den totalitära kommunismens fall.

Tid att vädra ut unkenheten i etablissemangen

Jag hoppas Gervais’ framgångar är ett tecken på att västvärlden befolkning börjar ha fått nog av den vänsterdogmatism som styr våra samhällen, senast illustrerad när de ”världsledande” universitetens rektorer på Harvard, MIT och UPenn inte klarade av att ta avstånd från massmord på judar. Etablissemangen blir allt mer galet postmodernistiskt extremistiska. De måste avsättas.

Fönstren i institutionerna måste öppnas så att de unkna dogmerna kan vädras ut. Och ersättas med förnuft, öppen nyfikenhet och fri debatt så som upplysningen lärt oss, fram till 1968.

På sitt mycket speciella sätt, upplever jag att det är detta Ricky Gervais ger uttryck för.