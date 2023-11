Efter att svenska kronans värde försämrats under lång tid har nu en förändring skett. Sedan i somras har kronan stärkts mot euron och dollarn.

Under onsdagen var eurokursen 11,45 kronor, vilket kan jämföras med 11,82 i slutet av oktober. Mot dollarn har kronan hämtat in 60 öre till 10,55 under samma period.

Prognosmakarna räknar med att kronan fortsätter stärka sitt värde.

”Vår förväntan om en mer långsiktig kronförstärkning har vilat på tydligare tecken att Fed ska vara klara i sin räntehöjningscykel, vilket är vad vi nu också börjar se”, skriver SEB:s analyschef Karl Steiner i ett morgonbrev.

Steiner tillägger att trendföljande aktörer nu kan gå från att ha agerat så att kronan sänkts till att agera så att uppgången förstärks.

En stärkt krona betyder att importen inte längre driver på inflationen. Det kan också innebära att räntorna inte fortsätter stiga.

Svenska kronans värde i Euro de senaste fem åren: