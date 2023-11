Varför är Sverige så plågat av grov våldsbrottslighet? Svaret är enkelt: Vi har ingen rättsstat som fungerar. De kriminella gör precis vad de vill. Några konsekvenser som skrämmer dem finns inte.

Det är fritt fram att fortsätta det kriminella beteendet, trots att man åkt fast. I Sverige är det riskfritt att begå grova brott. Det är bara att köra på! Åker man fast kan man sitta på anstalt och hålla kontakten, för att några månader senare vara ute – med högre status – och fortsätta plåga landets befolkning.

Jag vet att jag på denna sida kan uppfattas som tjatig i min slutsats: Sverige är paradiset på jorden för kriminella.

Kriminella gör vad de vill i Sverige

Men så länge det är sant och nya galna ”liberala” regler avslöjas som underlättar för kriminaliteten att växa, tänker jag inte sluta att påpeka vad orsaken till våldet i Sverige beror på: Slapphet och dominans för en vänsterkriminologisk ideologi om att det är brottslingen det är synd om.

Nu avslöjas ännu ett fullkomligt vansinnigt förhållande på svenska institutioner. De som dömts till placering på Sis-hem kan sitta och glorifiera våldshandlingar på nätet.

Är det en lämplig åtgärd för ”rehabilitering” och ”återanpassning”? Inte ens den värste förespråkaren för ”saft och bulle” borde kunna hävda det. Ändå är det precis vad som sker på statliga institutioner.

De unga som dömts för att ha genomfört eller planerat skolattacker får fri tillgång till internet på Sis-hem, och kan där fortsätter att glorifiera skolattacker och ta emot sina gelikars beundran.

Inspirerar till nya våldsdåd

Exempelvis kan 15-åringen i Eslöv som knivhögg sin lärare 2021 och dömdes till drygt 2 års ungdomsvård sitta på Sis-hemmet och skryta om vad han gjort och inspirera till fler skolattacker via nätet, rapporterar TT.

De som döms till sluten ungdomsvård kan fritt använda telefoner och internet utan övervakning. Detta eftersom Sverige följer den flummiga barnkonventionen som försvarar unga mördares rättigheter – som barn.

Lås in och isolera

Det finns bara ett sätt som Sverige kan få bukt med våldsvågen. Det är att låsa in de som utför, eller har kopplingar till våld, under mycket lång tid. Och isolera dem från omvärlden. I Danmark fick två 17-åringar från Rinkeby 16 års fängelse för dubbelmord i Köpenhamn. Den straffskalan – och lite till – skulle behövas i Sverige. Dessa våldsamma brottslingar borde låsas in och isoleras från omvärlden i 20 år.

Först när svenska gator och torg tömts på dessa individer, kan Sverige börja återhämta sig och bygga trygghet genom att i skolorna stärka disciplin och tydliggöra vad det är som gäller.