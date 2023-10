I juni 1944 genomfördes den stora militära landstigningen i Normandie. Västmakterna fick fotfäste på europeiska fastlandet. Tänk om man då sagt: ”Vänta lite! Tänk på nazi-tyskarnas humanitära behov!”

KOMMENTAR. Självklart gjorde man inte det. Inte ens den egna, franska, civilbefolkningen undgick att drabbas i de allierades krigföring som skedde för att befria kontinenten från nazismen.

Men nu krävs det att Israel ska visa humanitära hänsyn när man bekämpar Hamas terrortrupper som gick in i Israel enbart för att döda över 1300 barn, kvinnor och obeväpnade män. Och för att starta ett storkrig.

Islamisterna bedriver anfallskrig

– Proportionalitet och försiktighet måste alltid tillämpas, sa utrikesminister Tobias Billström (M) i riksdagen igår.

Varför då?

Israel är utsatt för ett anfallskrig. Bakom islamisterna i Hamas finns större militära makter som Iran och Syrien.

Det är lika absurt att kräva humanitära hänsyn gentemot av Hamas ockuperade områden i detta läge som det var när nazistregimen i Tyskland besegrades 1944-45.

Det handlar om kamp mot ren ondska. De som kan döda civila och skryter om det måste besegras.

Om omvärlden accepterar deras brutalitet, kommer vår framtid att präglas av blodbad efter blodbad.

Sund militär strategi

Syftet med flygbombningarna som Israel har genomfört mot mål i Syrien och Libanon har varit att stoppa vapensmuggling från Iran.

– Det man specifikt riktar in sig på är just Irans närvaro – i synnerhet iranska försök att transportera in avancerade vapen av olika slag, inklusive ballistiska robotar, till Hizbollah, säger Aron Lund, analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), till Ekot.

I Gaza bombas de platser där Hamas säker skydd eller förvarar vapen.

Stoppa allt bistånd

Det är horribelt att vänsteraktivister kräver att Sverige och Europa ska skicka mer bistånd till Hamasanstrukna områden. Det är bistånd utifrån som gjort det möjligt för Hamas att koncentrera sig på anfallskrig istället för att ta hand om den befolkning man styr över i Gaza.

Regeringen har bara tillfälligt stoppat en del av de miljarder som Sverige betalar ut till palestinska områden. Allt bistånd borde stoppas till dess våldsamheterna upphört och palestinska områden rensats från vapen, missiler och annan militär utrustning.

På samma sätt som Tyskland besegrades 1945 behöver Hamas besegras nu. Annars kommer våldsamheterna att fortsätta i evighet.