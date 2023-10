Arbetsmiljön kring Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi beskrivs som ”ohållbar” av två fackliga organisationer som företräder personalen på partiets riksdagskansli.

Stenevi anklagas både för en hård ledarstil och att inte följa partistyrelsens beslut. Problemet med Stenevis ledarstil har varit välkänt länge. Personal beskriver situationen som ”toxisk toppstyrning”.

– Det är lite ”my way or the highway”. Det är inte som att vi jobbar som ett team, säger en anställd.

Situationen är nu så allvarlig att facken Seco och Unionen larmat valberedningen om missförhållanden kring språkröret Märta Stenevi. Det framgår av ett mejl som DN tagit del av.

Stenevi får anställda att fly partikansliet

I brevet från de båda fackföreningarna beskriver ett ”stort lidande” hos ett antal medarbetare. ”Flera söker sig aktivt bort på grund av den ohållbara situationen”, konstateras i brevet till valberedningen.

Partiet har försökt hantera Märta Stenevis ledarskap. Det ska både handla om hennes beteende mot personal och att man anser att språkröret går emot de prioriteringar som beslutats av partistyrelsen.

– Det finns ett väldigt stort kontrollbehov från henne, säger en källa till DN.

Själv anser sig Stenevi inte ha några problem

– Nej, de känner jag inte alls igen mig i, säger hon till SvD.

Miljöpartiets kongress hålls i november. Om någon vecka ska valberedningen presenterar sina kandidater till språkrör. På manliga sidan finns en uppsjö kandidater. Som kvinnligt språkrör kandiderar endast Märta Stenevi.