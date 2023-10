Från Socialdemokraterna kommer ständigt anklagelser om oanständiga kopplingar mot riksdagsmajoritetens partier. Förmodligen för att dölja det egna partiets mörkskygga hållning till islamister.

Efter skandalen med ABF i Botkyrka är Socialdemokratin trängd. Man har avsatt partivänner som bekämpar gängkriminella. Det orsakade intern strid. Flera i kommunfullmäktige har hoppat av S och bildar nu en ny majoritet i kommunen med de borgerliga.

Hur nära är kontakterna mellan S-märkta studieförbundet ABF och kriminella klaner och gäng?

För att försöka styra bort intresset har partisekreteraren Tomas Baudin ”krävt” att Moderaterna ska ta avstånd från SD-röster som försvarar yttrandefriheten.

S-ledaren deltar i påverkanskampanjer mot Sverige

Nu svarar Moderaternas partisekreterare Karin Enström. S borde tvätta sin egen smutsiga byk i stället, skriver hon i Aftonbladet och fortsätter:

”Baudin borde vara mer bekymrad över sitt eget parti [eftersom] hans partiledare spelar med i de pågående desinformationskampanjerna mot Sverige. Vi har sett dessa kampanjer i samband med omhändertaganden av barn och koranbränningar. De går ut på att den svenska staten skulle vara fientlig mot muslimer – samma falska budskap som Magdalena Andersson framför. Kampanjerna har lett till hot mot dem som arbetar i socialtjänsten och mot svenskar utomlands. Hon har dessutom spridit desinformation genom att påstå att Israel står bakom attacken mot ett sjukhus på Gaza.”

Och det är inte bara en engångsföreteelse.

S och terrorns försvarare

Enström pekar på att riksdagsledamoten Jamal El-Haj (S) sitter kvar ”trots tydliga bevis för att han stödjer terrororganisationer”.

Dessutom borde S-ledningen ”vara mer bekymrad över sitt eget tilltänkta regeringsunderlag än vårt”. Hon syftar på Vänsterpartiet som lånar ut sin lokal i Göteborg till Hamassupportrar och slussat svenska biståndsmedel till DFLP, vars medlemmar deltog i Hamas blodiga terrorattack mot israeliska civila då barn halshöggs, kvinnor våldtog och över 1300 dödades den 7 oktober.

Det som gör det hela än värre är att tusentals människor i Sverige firar att civila dödats.

Varför tar S inte avstånd?

Det är på vänsterkanten som beröringspunkter finns mellan riksdagspartier och våldsbejakande krafter. Både S och V måste göra upp med sina radikala falanger. Ingen som omfamnar västerländska värderingar om demokrati och mänskliga friheter kan i demonstrationer ropa ”krossa sionismen” eller skandera ”From the river to the sea, Palestine will be free”. Detta är åsikter som menar att Israel ska upphöra att existera. Budskapet ligger helt i linje med nazistiska NMR.

Man måste fråga sig varför Socialdemokratin inte tagit tydligt avstånd, och varför man inte aktivt motarbetar det judehat som finns i många muslimska invandrargrupper.

I Hotspot ger författaren Flam svaret: ”Palestinierna är den västerländska vänsterns, den svenska socialdemokratins, bästa kompisar. Fatah är Socialdemokratins systerparti, därför kan de inte ta avstånd från den värsta terror som drabbat judar sedan Förintelsen.”

Är mänskliga rättigheter mindre viktigt än att skaffa röster till partiet i nästa allmänna val? Den frågan måste ställas till S och V.