Under morgonen inträffade en intensiv debatt i radion mellan Ardalan Shekarabi (S) och Adam Marttinen (SD) som båda sitter i riksdagens justitieutskott. Den illustrerar läget i svensk politik.

KOMMENTAR . Ska 13-åringar kunna dömas till livstids fängelse? Den frågan ställde P1-Morgon till de båda politikern Adam Marttinen (SD) och Ardalan Shekarabi (S).

Den förstnämnde förklarade varför rättsstaten måste agera hårt och kraftfullt. Shekarabi är mångordig men har inga konkreta förslag. Han säger att nyrekryteringen till gängen måste brytas, men har inga svar på hur det ska gå till. Vi vet ju att kommunernas personal på socialkontoren är rädda för unga med gängkopplingar och inte ens vågar skicka orosanmälningar. Hur ska de då kunna ”punktmarkera” dem?

Morgonens radiodebatten visar att ett parti har offensiva lösningar, medan det tidigare regeringspartiet saknar varje svar på hur det svenska samhällets största problem ska lösas.

Jag tycker debatten är så talande att jag här publicerar utskrift av den. Döm själv.

Skydda vanligt folk genom långa straff för våldsbrott

Adam: När man begår allvarliga brott ska man också mötas av allvarliga konsekvenser. Vi ser idag att rekordunga människor begår väldigt allvarliga brott just med syfte att stärka sin kriminella status. Då måste vi kunna ingripa från samhällets sida för att skydda vanligt folk från farliga individer.

Ardalan: Jag tycker det är en väldigt dålig idé. Vi befinner oss i ett nationellt krisläge och vi måste fokusera på åtgärder som gör skillnad här och nu. Lägga bort det politiska positionerandet och skicka signaler, utan på riktigt fokusera på det som minskar otryggheten och minskar gängkriminaliteten och nyrekryteringen här och nu. Det här förslaget skulle inte ha någon effekt, för man kan titta på andra länder. Ett land som vi tittat väldigt noga på är Danmark som sänkte straffmyndighetsåldern från 15 till 14 år runt 2010. Man kom ganska snabbt fram till att det fanns allvarliga invändningar, men framför allt var det inte effektivt. Det hade inte någon effekt. Så det som är väldigt beklagligt i det här nationella krisläget är att vi fortfarande i svensk politik har den här typen av positionerande, extrema förslag som sticker ut, som får klickar på nätet, när medborgarna behöver riktiga åtgärder som här och nu stoppar nyrekryteringen av barn och ungdomar till gängen.

Adam: Nej, det är ingen positionering utan en konservativ inställning om att man har ett eget ansvar för sina egna handlingar. Begår man så allvarliga handlingar som mord så ska man givetvis mötas av väldigt allvarliga konsekvenser. Inte minst för brottsoffrens skull. Men också i den situationen där mord sker i gängrelaterade kontexter, där man är helt likgiltig inför de handlingar man begår, så är det väldigt viktigt att samhället ska kunna skyddas från de här individerna.

Vi tycker att man ska sänka straffmyndighetsåldern till 13 år, något vi framfört sedan vi kom in i riksdagen 2010. Så det är ingen ny positionering, eller plakatpolitik, utan en politik som ligger fast utifrån våra ideologiska utgångspunkter.

Ardalan: Erfarenheter från andra länder visar att det här inte är rätt metod, oberoende av alla andra invändningar man kan ha: humanitära invändningar, vetenskapliga invändningar om att man inte är fullt utvecklad i konsekvenstänkande. Utöver det, kan vi se från andra länder, att det här inte är en effektiv åtgärd. Det har till och med återkallats i Danmark. Utan det vi skulle behöva göra här i Sverige nu är att stoppa nyrekryteringen. Se till att punktmarkera alla barn och ungdomar som är i riskzon. Vi socialdemokrater lade fram förslag om förskoleåldern– Redan i förskolan kan man se att vissa barn har en betydligt större risk runtomkring sig att hamna i kriminalitet på sikt. Då skulle samhället behöva gå in där med rätt stöd. Föräldraansvaret är helt centralt där. Föräldrarna måste ta sitt ansvar. De måste få rätt stöd när de inte kan det. Samhället måste sätta in resurser när man tidigt ser att riskerna finns. Det här görs inte tillräckligt bra. Och istället för att göra det här, som stoppar nyrekryteringen av barn, så diskuterar vi den här typen av åtgärder.

Att sänka straffmyndighetsåldern finns det egentligen inga skäl att göra. Det finns liksom inga argument att det skulle lösa någonting, förutom att det finns massor med invändningar, att man inte har utvecklat bland annat konsekvenstänket. Men det som är problemet i svensk politik är att vi lägger energin på det här. Positionerandet istället för att fokusera på dom saker som här och nu skulle stoppa nyrekryteringen.

Adam: Man kan absolut studera andra länder och väldigt många andra länder har en sänkt straffmyndighetsålder i förhållande till hur Sverige har det. Man måste ju se till helheten. Man skulle kunna bryta ner den här gängkriminaliteten inom väldigt kort tid om vi tog till de metoder som faktiskt krävs. Jag tror att 13-åringar som möter tre-fyra års ungdomsvård går in i det här med syfte att komma ut som härdade brottslingar med status i gängen. Skulle vi få livstidsstraff, eller betydligt strängare straff, dubbla straff i gängkontext, skulle de här unga individerna vara väldigt angelägna med att prata med polisen, exempelvis genom ett kronvittnessystem för att sätta dit äldre brottslingar och bakomliggande personer. Om man inte bara höjer straffen, utan ser till helheten i vår kriminalpolitik se ut, skulle man kunna bryta ned den här gängkriminaliteten på ett mycket effektivare sätt än vad Socialdemokraterna någonsin skulle göra.

Det vi har sagt är att vi ska skydda samhället från farliga individer, människor som är helt likgiltiga inför vilka konsekvenser deras handlingar får. Man mördar människor, man spränger ihjäl människor. Det ska inte vara förenat med någon form av omsorg, utan vara förenat med en ordentlig konsekvens och möjlighet för samhället att skydda sig från de här individerna. Och också för att ta in brottsofferperspektivet. Det ska inte vara möjligt att mörda en, två, tre eller fyra gånger under en livstid. Det är helt bisarrt att vi har det här systemet i Sverige att man ska kunna mörda gång på gång. Vad är det för samhälle har när människor begår mord flera gånger under en livstid?

Ardalan: Just nu är det ett samhälle som styrs av ditt parti. Det låter ibland när man lyssnar på Sverigedemokrater, också på Jimmie Åkesson, som att ni är i opposition. Men det är ni som styr Sverige. Och hur har utvecklingen sett ut? Är det så att vi är på väg att knäcka gängen? Har nyrekryteringen stoppats? Vi får larmrapporter varje dag.

Adam: Socialdemokraterna skulle knäcka gängen 2017, ni skulle stoppa knarket. Vi har prövat Socialdemokraternas politik.

Ardalan: Det är precis det här som är problemet. Det är signalerna. Det är positionerandet. Tjafset i svensk politik som gör att vi inte lyckas sätta oss ned och sätta fokus på de åtgärder som stoppar nyrekryteringen. Polisen säger att tre unga går in i gängen varje dag. Om vi inte sätter stopp på nyrekryteringen, om vi inte samlar samhällets resurser, använder den kunskap som finns, både i vårt land och från andra länder, så kommer problemen fortsätta att växa.

Adam: Gick det bra när ni fick regera landet i åtta år?

Ardalan: Om jag inte skulle vara självkritisk skulle jag inte sitta här.

Adam: Jag tycker det blir löjligt att hänvisa till att vi styr land nu, som att all den samhällsutveckling vi ser skulle bero på det senaste året då vi haft en ny regering i Sverige. Det är ju problem som byggts upp av Socialdemokraternas invandringspolitik i 10-, 20-, 30-år. De här utanförskapsområdena, de här mångkulturella områdena som vuxit fram, det är där vi ser den allvarliga brottsutvecklingen.

Ardalan: Jag säger inte att dagens regeringspartier och Sverigedemokraterna bär ansvar för problemen som uppstått. Däremot bär man ansvar för vad man fokuserar på, här och nu. Man fokuserar inte på de åtgärder som stoppar nyrekryteringen. Man möter inte de krav som poliser, medarbetare i socialtjänsten och skolan lyfter. Det gör att för varje dag som går kommer tre nya ungar in i kriminalitet.

Adam: [De som riskerar att dömas till mycket långa fängelsestraff skulle] visa stor lojalitet mot rättsstaten istället för de kriminella gängen. De skulle vara villiga att samarbeta med polis och åklagare för att bryta ner organiserad brottslighet. Idag, med Socialdemokraternas straffnivåer, så visar de att de är helt likgiltiga inför vilka handlingar de begår och har total lojalitet med gängen.

Ardalan: Om man tittar på förra mandatperioden så skärptes 80 straff. Nu kommer det nya straffskärpningar som vi stöder. På det området händer det mycket. Men när det gäller att stoppa nyrekryteringen händer tyvärr ingenting.

Nyrekrytering bryts inte med saft och bulle

Det är talande att S fortfarande inte släppt sin klockartro på mjuka åtgärder. Utöver att socialtjänsten inte vågar agera mot unga i gängmiljöer, vilket gör Ardalan Shekarabis förhoppning meningslös, är det att börja i fel ände.

Nyrekryteringen kan inte stoppas förrän det inte längre ger status att vara kriminell, när de ses som de förlorare de är. Och sänkt status uppnås, just som Marttinen säger, genom mycket långa fängelsestraff. När dessa är på plats blir de ett hårt slag mot gängen och deras ställning. Då kan också andra åtgärder mot nyrekrytering vidtas. Men de hårda tagen måste komma först.