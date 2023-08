Inga krav på god ton från muslimska länderna, inga tydliga fördömanden mot islamisternas hot, bränningar av svenska flaggor eller stormning av ambassader under svenske statsministerns presskonferens. Däremot krav mot svenska folket att ”visa respekt” för islamister som riktar dödshot mot oss. Vad är detta för trams?

KOMMENTAR. Statsminister Ulf Kristersson (M) upprepade flera gånger under sin pressträff vid lunchtid att han uppmanar svenskar att ha god ton och inta en respektfull dialog. Men islamisterna då? Han riktar inga direkta krav mot den muslimska världen att de måste visa respekt för Sverige och våra värderingar.

Det ger ett undfallande intryck.

Dödshot är inte att visa respekt

Sverige tycks underkasta sig hot från extremister och vidtar åtgärder för att göra dem som riktar terrorhot – alltså dödshot mot svenskar – mer nöjda och glada.

Däremot riktas inga krav mot muslimska regimer att respektera Sverige och att vi har ett annat styrelseskick som inte tillåter att medborgarna förtrycks, fängslas och dödas om de intar åsikter som regimen inte gillar.

Respektlösheten mot Sverige och svenskar är ju enorm i dessa länder. Så varför ska svenskar visa respekt mot islamistiska extremister, om de inte visar samma sorts respekt för för oss?

Koranbränningarna har inte höjt hotbilden

Statsministern blandar också ihop olika säkerhetsfrågor. Han hänvisar till att kriget i Ukraina försämrat svenska säkerhetsläget, vilket naturligtvis är korrekt. Men han tar upp detta i ett sammanhang där koranbränningar är det aktuella ämnet.

Dessa aktiviteter har däremot inte försämrat svenskt säkerhetsläge. Starkaste beviset på det är ju att Säpo inte höjt riskbedömningen för terrordåd. Den ligger kvar på en trea, något förhöjd nivå, vilket gällt i många år.

Också terrorforskaren Hans Brun påpekar att dagens hot inte skiljer sig från hur läget sett ut de senaste 13 åren.

– Vi har en förhöjd hotbild som vi har haft sedan 2010. Det beror på att vi har en hel del jihadistiska nätverk i västvärlden, och en hel del högerextrema aktivister och miljöer som producerar mycket våld och hat. Och det påverkar samhället, säger Hans Brun som forskar vid King’s College i London till DN.

Inre gränskontroll

Det positiva med pressträffen var att regeringen nu skärper den inre gränskontrollen och att Kristersson tydligt sa att folk har ingen mänsklig rättighet att komma till Sverige för att hota vår säkerhet.

Antalet avvisade uppehållstillstånd och medborgarskap på grund av kriminalitet och otillräcklig vandel har börjat öka.

Det ökade hoten mot Sverige från islamister ska naturligtvis mötas med största allvar. Då gäller det just att se till att riskfyllda personer inte kommer in i landet och att de om kommit in blir utvisade. Här har ju flera regeringar under lång tid fört en förödande farlig och nonchalant politik genom att låta alla komma in i landet utan någon noggrannare kontroll. Det är verkligen på tiden att åtgärda detta för att skydda befolkningen för möjliga terrorhot.

Däremot är det fel att inskränka yttrandefriheten för svenska medborgare.

Undfallenhet kommer ge fler hot om våld

Varje åtgärd som går islamisternas ärenden är att vika sig för hot om våld. Och gör man det öppnar man upp för fler och ökade hot om våld. Det kommer ju då att ses som en framgångsrik väg att ta makten över Sverige.

Det farligaste av allt är alltså om Sverige slår in på undfallenhetens väg. Då kommer säkerhetshoten att öka dramatiskt, eftersom det finns mycket i Sverige som muslimska världen avskyr och vill utplåna.

Nu gäller att Sverige står upp för sina värden!