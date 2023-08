Svenska Stridsfordon 90 får goda vitsord vid fronten i östra Ukraina. “Toppmaskiner för toppsoldater”, säger försvarsminister Oleksij Reznikov.

I januari meddelades att Sverige skänker 50 sådana fordon till Ukraina. Under våren utbildades ukrainska besättningsmännen och befälhavarna i Sverige för att från i juni ha kunnat sättas in i skarp strid mot ryska trupper, framför allt i Donbassregionen i östra Ukraina.

Flera analytiker beskriver stridsfordonet som ett av världens bästa i sin klass.

Soldaterna nöjda

SvD som första svenska media bjudits in till den 21 mekaniserade brigaden vid fronten i östra Ukraina där de svenska fordonen deltar i striderna.

En vagnchef som precis återvänt från strid vittnar om att anfallen på den här delen av fronten ökat i intensitet på sistone. Likt de övriga besättningsmän i hans Stridsfordon 90 är han tränad i Sverige.

– Det var tufft, men det var väldigt kunniga instruktörer. Och det är ett oerhört pålitligt fordon, säger han.

Brigadens bataljonchef beskriver skillnaden med den ryska motsvarigheten BMP som de har tidigare erfarenhet av.

– Stridsfordon 90 har riktigt pansar. En BMP skyddas av aluminium, säger han skämtsamt.

BMP-fordonen har i stor mängd blivit förstörda under strid. Så är inte fallet med Stridsfordon 90. Sedan de först sattes in vid fronten i början av juni har de klarat striderna bättre. Soldaterna uppskattar att det svenska fordonet sällan blir helt förstörs eller fattar eld när det blir träffat i artilleriattacker eller via eldgivning från ryska stridsvagnar.

Ett av brigadens Stridsfordon 90 har slagits ut.

– Den tog en direktträff av en rysk stridsvagn och började brinna. Men alla i besättningen överlevde, säger han.

Brist på reservdelar

Man har haft bristen på reservdelar som inneburit att flera fordon blivit stående obrukbara. Det fattas oljefilter, luftfilter och filter för växellådan, eftersom dessa efterhand fylls med smuts och damm. Då blir de överhettade och slutar fungera.

Men senaste tiden ska, enligt försvarsminister Pål Jonsson, försörjningen av reservdelar ha ökat, något som ukrainska 21:a brigadens pressofficer bekräftar att man nu fått: ”Han skriver att problemet med filtren nu är löst och att delarna ska vara på väg till frontlinjen”, rapporterar SvD.