En mellanstor ort som är utsatt för särskilt många skjutningar är Eskilstuna. I TV4 förklarar kriminolog Leif GW Persson orsaken: Stor invandring från Afrika på 90-talet.

Han är lite ojämn, Leif GW. Ibland blundar han för verkligheten, likt de flesta etablissemang inklusive polisen. Men ibland öppnar han ögonen och tolkar statistik och fakta rakt av.

Som i TV4 igår där han diskuterar just de många skjutningarna i Eskilstuna som ökat sin befolkning kraftigt på senare år, till 107.000 invånare.

Effekt av invandringen på 90-talet

– Eskilstuna är ett väldigt giftigt område. Det beror helt enkelt på effekten av 90-talets invandringspolitik. Av någon anledning får Eskilstuna en mycket hög andel invandrare, merendels från östra Afrika, säger Persson.

Programledaren invänder: Men är det verkligen så enkelt att man kan förklara det på det sättet?

– Ja, det syns mycket tydligt om vi ser på de ärenden där vi fått facit, va.

Journalistikens reflex är att dölja fakta om invandringen

Det är bra att en kriminolog, en professor (emeritus), som ju ska stå för vetenskap, för en gång skull inte döljer, mörkar och bortförklarar rena fakta.

Och programledarens reaktion ger i blixtbelysning hur journalistkåren reflexmässigt anser fakta ur verkligheten vara farlig, något man inte ska tala om för allmänheten.

Men allmänheten är inte dum i huvudet, som journalistkåren tror. Allmänheten har trots en falsk och tillrättalagd medial rapportering förstått varför Sverige är så illa ute.

Och efter 90-talet har invandringen ökat kraftigt

En reflexion man kan göra av Leif GW Perssons klarspråk är att sedan 90-talets invandring, har invandringen ökat kraftigt. Från 45.000 uppehållstillstånd per år, till över 100.000 uppehållstillstånd per år i snitt under 2010-talet.

Vad har vi alltså att vänta, när effekten av 00-talets och 10-talets invandring slår igenom?

Det kommer att bli mycket, mycket, mycket värre våld och kriminalitet i Sverige kommande år.

Om inte politiken agerar.

