Alltför länge har Socialdemokraterna kunnat lura de sista slantarna ur händerna på fattiga människor eftersom de inte behövt följa samma lagar för lotterier som andra. Nu vill nya riksdagsmajoriteten förbjuda partidrivna lotterier.

A-lotteriet, eller Kombilotteriet som det numera heter, har länge omgärdats av skandaler. Lotter har sålts på kredit till skuldsatta svenskar. Lotteriförsäljning per telefon är förbjudet i lag – utom för Socialdemokraterna. Denna särbehandling i lagstiftningen har gjort att partiet över åren kunnat dra in miljardbelopp till partikassan. Enbart 2021 drog lotteriet in 152 miljoner kronor till Socialdemokraterna, vilket är nära hälften av partiets intäkter.

Nu tar Tidöpartierna fram förslag om att stoppa denna hantering. Och förslaget får brett stöd.

I liberala Göteborgs-Posten välkomnar Karin Pihl förslaget, vars uttalade syfte är att strypa en av Socialdemokraternas viktigaste inkomstkällor. Pihl pekar på att en DN-granskning från 2017 visade att tusentals hamnat hos Kronofogden efter att ha köpt lotter på kredit. Hon kallar det ”rent lurendrejeri”.

”Det man gör är att sälja en bluff. ’Om du vill bli miljonär har du gjort ett bra val’, står det på Kombilotteriets hemsida.”

”Äntligen ett lotteriförbud” skriver konservativa Smålandsposten. ”Deras lotterier är oanständiga och det vet de.” Fredrik Haage frågar varför inte tidigare borgerliga regeringar gjort något åt det cyniska utnyttjande av utsatta människor. Men nu, med SD som drivande kraft, händer något.

Dagens Industri har fördömt partilotteriet: ”S lukrativa fulspel om lotterier” och skriver att lotterier är inget för partier.

*

Se inslag i Riks i frågan med Näringsutskottets ordförande Tobias Andersson (SD), Jacob Hagnell och mig: