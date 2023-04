Trots att det är Annie Lööf (C) och Dagens Nyheter som pratat mest om den ”breda mitten”, kan det bli så att det är Jimmie Åkesson som ockuperar denna position i svensk politik, menar DN-kolumnisten Alice Teodorescu.

KOMMENTAR. Politik är det möjligas konst (Politics is the art of the possible) sa en gång brittiske premiärministern Harold Macmillan.

Annie Lööf förstod inte vad mittenposition betyder

Förre centerledaren Annie Lööf visste att det parti som står mellan alla andra partier teoretiskt har goda möjligheter att få stort inflytande. Men bara teoretiskt. Lööf misslyckades. Skälet var att hon inte accepterade förutsättningen för att stå i mittenpositionen, alltså förmågan att kunna förhandla med alla andra aktörer. Hon vägrade göra upp med Sverigedemokraterna.

Därmed var Centerpartiet per definition inget mittenparti. Istället hamna hon i händerna på Vänsterpartiet – ytterkanten – och fick överge liberala reformer trots att hon röstat fram Socialdemokraterna till regeringsmakten. Hon sålde smöret och tappade pengarna.

Har DN insett att SD inte är ett spöke?

En annan röst i samhällsdebatten som ihärdigt talat för att Sverige borde ha en mittenregering är Dagens Nyheter.

Men nu pekar nye DN-kolumnisten Alice Teodorescu på att Socialdemokraterna efter valet ändrar taktik, vilket skulle kunna innebära att Sverigedemokraterna inte bara kan förhandla med borgerliga regeringen utan också göra upp med S.

Ett av många exempel på en socialdemokratisk positionsförflyttning, menar hon ”illustreras av att S nu skulle kunna tänka sig att rösta på förslag från SD om partiet har kongressbeslut på samma tema”.

Teodorescu tror också att S insett att ”skrämselretoriken nått vägs ände. Det våras i stället för partier som sätter sakpolitiken och idéutvecklingen, liksom skapandet av majoriteter utifrån gemensamma visioner, i fokus.”

Åkesson i mitten – mellan borgerlig regering och S-opposition

Jag har i flera artiklar här i Samtiden och inslag i Riks undrat varför S inte kritiserat Tidöavtalet, och frågat om det är ett tecken på att Socialdemokratin vill återvända till reformpolitik snarare än radikal migrations- och klimatpolitik.

Teodorescu verkar övertygad om att så faktiskt sker. Vi får väl se. Men om det är så, är det Jimmie Åkesson som blir nye ”kungen i mitten”. Sverigedemokraterna kan då förhandla åt höger och sedan förhandla åt vänster och se vad som ger bästa sakpolitiska utfall.

Det skulle ge Åkesson större inflytande, eftersom han till skillnad från Annie Lööf, förstår att respektera andra aktörer och låta det sakpolitiska innehållet avgöra – inte stigmatiserande nidbilder av andra partier.

Allt hänger på om Socialdemokraterna vill komma in i spelet. SD kommer naturligtvis att fullfölja Tidöavtalet, men utanför det finns möjligheter till politiska uppgörelser.

Jag vet inte om Teodorescu ser det som hot eller möjlighet med denna nya mitt, men själv tycker jag det vore en välgärning för svensk debatt om smutskastningen upphörde och sakfrågorna fick stå i centrum.