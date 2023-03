Inte nog med att svenska landslaget åkte på storstryk på hemmaplan mot Belgien med 0-3. Svenska fotbollsförbundet valde denna helg också Fredrik Reinfeldt till ny ordförande. Kan det bli sämre?

Landslaget faller i ranking. Och fotbollsförbundet väljer en person som skapat enorma problem för Sverige till sin ordförande.

Katastrofala beslut för Sverige

Fredrik Reinfeldt blev provocerad av att Sverigedemokraterna kom in i riksdagen 2010 och gjorde därför upp med Miljöpartiet om öppna gränser. Han tog inte in vad väljarkåren signalerade, utan gjort tvärtom mot vad folk ville. Han kopplade bort allt vad ansvarsfull ekonomisk politik heter. Ja, finansdepartementet fick inte ens räkna på vad den allt större migrationen till Sverige innebar under 2010-talet.

Hade han sett till att förbereda svensk bostadsmarknad för invasionen från Mellanöstern och Afrika? Sett till att förbereda skolorna? Förbereda polisen för kraftigt ökat våldskapital?

Nej, det som att Fredrik Reinfeldt ville köra Sverige i botten med anarki och otrygghet.

Fryser ut och isolerar sig

Agerandet som statsminister tyder på rejält dåligt omdöme. Ansvarslöshet. Oförmåga att förstå konsekvenser av sitt eget handlande.

Lägg till det att Reinfeldt är extremt dålig på att kommunicera. Han talade inte med sina egna ministrar, annat än under den gemensamma lunchen på torsdagar. Personer som han såg som starka och som skulle kunna hota hans egen totala kontroll blev snabbt utfrysta. Reinfeldt bestämde själv. Några råd ansåg han sig inte behöva.

Det är knappast egenskaper hos en ledare. Särskilt inte inom en stor folkidrott som fotbollen.

Avgångskrav har redan framförts

Det obegåvade i att välja en person utan bred uppbackning har redan visat sig. Bara några få timmar efter ordförandevalet kom första avgångskravet – från Gais supportrar.

Strax före 13-tiden på lördagen röstades Fredrik Reinfeldt fram som ny ordförande för Svenska Fotbollförbundet (SvFF) med siffrorna 143–111 mot utmanaren Lars-Christer Olsson.

Ett par timmar senare, under första halvlek mellan Gais och Falkenbergs FF på Valhalla i Göteborg, hängde ett par grönsvarta supportrar upp en snabbt hemsnickrad banderoll med texten: ”AVGÅ REINFELDT!!!” berättar Göteborgs-Posten.

– Både fansen och klubben stod i stor utsträckning bakom Lars-Christer Olsson. Mest beroende på hans bakgrund och hans djupa kunskaper inom fotbollen, säger supporterklubben Makrillarnas ordförande Tony Balogh till Sportbladet.

Kommer inte enda fotbollsrörelsen

Det är ovanligt, men jag håller faktiskt med DN och Johan Esk idag: ”Om Svenska fotbollförbundets nye ordförande Fredrik Reinfeldt kommer att kunna ena fotbollsrörelsen? Inte en chans.”

Att man inte använde den transparens och öppenhet man kräver av Qatar och andra undergräver också valprocessen. De som röstat för Reinfeldt kan hävda att de inte gjorde det. Varför står man inte för sitt val? Varför är man inte beredd att försvara vad man gör?

Svensk fotboll är i en djup svacka.