Vi översköljs av tv-serier och filmer i streamingtjänsterna. Utbudet är enormt. Men kvaliteten är sjunkande. Allt mer skräp läggs upp. Då är gratiskanalen Youtube ett underbart alternativ där många närmast ideella krafter har skapat flera tv-kanaler för dokumentärer av hög klass.

De kommersiella streamingtjänsterna har gått i fällan att tillgodose woke-vänstern och överallt placera ”rätt” etnicitet, minoritet och kön som producenter, regissörer och skådespelare, samtidigt som man också faller till föga för vänsterns ”uppfostrande” ambition att leverera ”rätt” politiska budskap.

Allt detta innebär att kvaliteten på underhållningen hos streamingtjänsterna, och för den delen hos de gamla vanliga TV-kanalerna, faller snabbt. När kompetens och förmåga negligeras och ersätts med hjärndöd kvotering blir naturligtvis resultatet amatörmässigt skräp. De ansvariga tycks förorda kvantitet – fler serier och fler timmar inspelat material – framför kvalitet, att det faktiskt är något som är värt att titta på.

Jag blev först ofta förbannad över den usla kvaliteten, men inser att vi nu måste se på underhållningsbranschen som vi ser på kommunistpartiet i Kina där alla kulturaktiviteter är tillrättalagda för att ge den ”sanna” vänsterns budskap och världsbild.

Föst när publiken sviker och slutar prenumerera kan vi räkna med att något kommer att förändras, eftersom etablissemangen är hjärntvättade av vänstern.

Dokumentärfilmernas nya Mekka

För mig har räddningen blivit Youtube där en rad kanaler publicerar historiska dokumentärer. Jag är fortfarande förundrad över hur bra många av dessa kanaler är.

Visst, det visuella är minst sagt spartanskt. Bilder som bara har lös anknytning till dokumentärens tema visas och återkommer ofta flera gånger. Men berättelsen, de fakta och historiska händelser som återges, är ofta av hög kvalitet. Ett skäl kan vara att den ofta strama berättarrösten håller sig strikt till erkända faktauppgifter. Kalenderfakta, skulle man lite föraktfullt kalla det.

Men med tanke på att studieobjektet i dokumentärerna ofta är sådant som de flesta, i vilket fall jag, ofta har liten förkunskap om, blir det hela mycket effektivt och givande. Varje dokumentär är en pusselbit i världshistorien. Efter varje timslång dokumentär känner man sig något mer allmänbildad.

Och studieobjekten är inte politiskt korrekt utvalda. Det handlar lika mycket om historiens värsta förbrytare, som om historiens hjältar. Självklart handlar dokumentärerna om dramatiska skeenden i historien, inte den vardagliga lunken som de flesta människor levde och kämpade med.

Catherine De Medici – dominerade fransk politik i sex årtionden

Ta bara dokumentären The Black Queen of France, som kanalen The People Profiles publicerat i november. Vilket enastående människoöde!

Tung maktspelare i sex årtionden.

Catherine De Medici tillhörde ”uppkomlingarna” i den italienska bankfamiljen De Medici som kom att regera Florence i 300 år, promota renässansen och finansiera flera kungahus och få flera släktingar valda till påvar i Rom.

Trots rikedomen räknades inte Catherine (1519-89) som kunglig överklass. Och hon blev föräldralös inom en månad efter födseln. Modern kan ha dött i barnsäng och fadern förmodligen av syfilis. Hon växte upp med sina kusiner.

Hon var dock efterfrågad i mäktiga salonger redan från unga år. Kung Frans I av Frankrike ville att Catherine skulle utbildas i franska hovet, med det uppenbara syftet att bli fru till en fransk aristokrat. Detta stoppades av påve Leo X som ville se henne som maka åt en italiensk hertig.

När släkten förlorat inflytande blev hon tillfångatagen och flyttades runt från kloster till kloster. Fångenskapen var dock inte svår, hon har beskrivit tiden på ett av klostren som ”den lyckligaste tiden i mitt liv”.

Under republikanska upproret och belägringen av Florence 1530 fanns opinion för att avrätta Catherine eller ge henne till soldaterna som sexuell belöning. Påve Clement VII räddade henne genom att föra henne till Rom. Där giftes hon bort till franske kungens andra son, som blev kung Henrik II av Frankrike 1547. Två av hennes söner blev sedan kungar av Frankrike, Karl IV och Henrik III.

Hon var en centralgestalt i fransk politik under sex årtionden. I början som påvens gunstling och senare som drottning och mor till två kungar. Men intrigerna var blodiga. Hon anklagades för att vara häxa, det är därifrån benämningen ”svarta drottningen” kommer.

Bortglömda hjälten från Slaget om Storbritannien

En annan fantastisk dokumentär är The Forgotten Hero of the Battle of Britain, som kanalen War Stories publicerade förra året. Den handlar Hugh Dowding, stridspiloten under första världskriget som var flygamiral under första halvan av andra världskriget. Han låg bakom brittiska flygvapnets seger över Nazityskland i luften. Genom att aldrig förlora luftherraväldet omintetgjordes tyskarnas invasionsplaner.

Räddade England 1940. Sedan avsatt. Hugh Dowding.

Det var hans insikter, planering och organisation som räddade landet trots att tyskarna hade fem gånger fler flygplan. Men han manövrerades bort av flygvapnets mer byråkratiska officerare eftersom han inte var social och alltid tog strid med överordnade för att ge piloterna – som gjorde jobbet och till betydande andel dog i strid – bästa möjliga förutsättningar.

Dokumentären visar intervjuklipp med gamla stridspiloter som flög Hurricane och Spitfire under kriget och som alla hyllar Dowding. De säger att om han avsatts före kriget, och inte när risken för invasion var över, då hade Storbritannien förlorat andra världskriget. Så säkra är de på att Dowdings strategi var rätt – och inte efterträdarnas.

Den här typen av rak kommunikation från de som varit med älskar jag.

Nutidshistoria om Finlands och Sveriges geopolitiska läge

Gotland – osänkbart hangarfartyg

I början av december publicerade Youtube-kanalen RealLifeLore en video (som redan visats mer än 8 miljoner gånger) om varför Finland nu söker medlemskap i Nato, efter att sedan Napoleonkrigen varit neutrala.

I dokumentären Why Finland Joining NATO Checkmates Russia blottläggs hur Vladimir Putin förstör 200 år av noggrann rysk stormaktpolitisk strategi som gått ut på att hålla Finland och Sverige borta från militära allianser. Bland annat visas hur strategiskt viktig Gotland är för Nato att kunna skydda de baltiska länderna.

Politik var förr i hög grad krig

Danmark 1864. Foto: Youtube

Det finns på Youtube många kanaler som bedriver omfattande ”public service” i att sprida allmänbildning om politik under tidigare århundraden, då krig ofta blev förlängningen av politiska maktstrider.

Exempelvis är det intressant att påminnas om orsakerna till Preussens krig mot Danmark 1864. Det gällde hertigdömena Schleswig och Holstein, som stod för en fjärdedel av Danmarks ekonomi. Om detta handlar dokumentären Prussia’s Rise & Denmark’s Decline, publicerad av kanalen Real Time History i höstas.

Fantastiska historiska platser

Det finns också många platser och byggnader som gömmer fantastiska minnen och berättelser. Om dem går det göra mängder med intressanta dokumentärer. Ett exempel är The Genius Construction of Colosseum, publicerad av kanalen Timeline för två månader sedan.

Amfiteatern Colosseum i Rom är nära 2000 år gammal, men kunde ändå ta en publik på över 80.000 besökare. Och en hel del av den finns kvar idag. Vad berättar den om vår historia?

Spännande människoöden

Gustaf II Adolf – populär utomlands.

Mest lockande för mig är dock dokumentärerna på Youtube om dramatiska livsöden som ofta överträffar fiktionen. Ta bara amerikanske generalen och presidenten Ulysses Grant, kinesiske diktatorn Deng Xiaoping, franske revolutionären Robespierre, tyske pansargeneralen Rommel, brittiska drottningen Victoria, romerske kejsaren Claudius eller turkiske presidenten Atatürk.

Och inte minst svenske kungen Gustav II Adolf. Han har åtminstone tre dokumentärer på Youtube av hög klass: Gustavus Adolphus: The Lion of the North av kanalen Biographics och Gustavus Adolphus – Sweden’s Greatest King av kanalen The People Profiles. Samt Gustavus Adolphus: ’The Father Of Modern Warfare’ av kanalen SandRhoman History.

Medan dessa Youtube-dokumentärer förklarar hur Sverige kunde bli en stormakt ägnar sig statliga SVT åt att jämföra Gustaf II Adolf med Putin. Det är lätt att avgöra vem som bäst uppfyller ambitionen om ”public service” åt folket…