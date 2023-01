I en kurdisk aktion hängdes en docka av turkiske presidenten Erdogan vid stadshuset i Stockholm. Att tala om yttrandefrihet är ett sidospår. Hängningen är en påverkansoperation som avser sabotera den svenska demokratin till förmån för andra intressen än svenska folkets.

KOMMENTAR. Åsikterna är många kring den kurdiska aktionen där Erdogan dödshotades och förnedrades genom att som docka hänga uppochner på samma sätt som italienske diktatorn Mussolini i slutet på andra världskriget.

Yttrandefriheten en aspekt

Låt oss börja med det juridiska perspektivet. Får man skenavrätta folk? Åklagarmyndigheten har meddelat att ingen förundersökning kring händelsen kommer inledas. Anmälan om förtal hade inkommit men åklagaren ansåg att händelsen inte nådde upp till det.

L-ledaren och statsrådet Johan Pehrson har poängterat att yttrandefrihet råder i Sverige.

– Jag försvarar rätten att protestera mot Erdogan i Sverige på samma sätt som jag försvarar rätten för Paludan att manifestera sina åsikter, säger Pehrson till Aftonbladet.

Sabotage mot svensk säkerhetspolitik

Men samtidigt är det uppenbart att aktionen avser att försämra Sveriges relation med Turkiet, som är särskilt känslig just nu. Sverige måste få Turkiets godkännande för att ansluta till försvarsalliansen Nato. Denna ansökan har blivit aktuell efter Rysslands invasion i det neutrala Ukraina.

Och ansökan har brett demokratiskt stöd. Sex av åtta riksdagspartier står bakom den. Att då en liten grupp som företräder andra intressen än det svenska folkets försöker kasta grus i processen är att sätta demokratin på undantag.

Därför är det knappast fel av statsminister Ulf Kristersson att kalla aktionen ”sabotage” mot svensk säkerhetspolitik.

Yttrandefrihet för alla

Yttrandefrihetsexperten Nils Funcke menar att ministrar, i synnerhet en statsminister, inte borde kommentera enskilda opinionsyttringar. ”Man kan tycka att den är bisarr och osmaklig men det är ändå något som ryms inom den vida yttrandefrihet vi har”, säger han till SVT.

Men samtidigt har ju också ministrar yttrandefrihet. De har all rätt att tala om vad de tycker om tilltag som avser att ändra riksdagens och regeringens politik. Och att som utrikesminister Tobias Billström uttrycka sin avsky, är ju ett sätt att neutralisera aktionens inverkan gentemot måltavlan, Turkiet.

– Självklart står vi upp för yttrandefriheten och värnar våra grundlagar. Men yttrandefriheten går åt två håll, och för regeringen var det viktigt att kommentera hur allvarligt vi ser på aktionen med dockan, säger utrikesministern till SVT.

Påverkansoperation

Kanske är det fel att fokusera på yttrandefriheten i det här fallet. Avsikten med den kurdiska aktionen är ju inte bara att uttrycka kritik mot Erdogan, utan att undergräva den svenska regeringens utrikespolitiska linje. Det är en påverkansoperation i syfte att sätta den svenska demokratin ur spel.

När andra försöker utsätta Sverige för påverkansoperationer är det ingen tvekan om att det är allvarligt. Varför skulle det inte vara det när en aktivistgrupp gör det i ett känsligt utrikespolitiskt läge? Hängningen av dockan hade inte haft den effekten för ett år sedan, och kommer förhoppningsvis inte att ha det om ett år. Men just nu kan den få politiska effekter – och det är ju just därför man hänger dockan just nu.

Att göra det är illojalt mot den svenska demokratin. Eller som utrikesministern uttrycker det:

– Vi befinner oss i den största säkerhetspolitiska krisen sedan andra världskriget och det är oerhört viktigt att Sverige får gå med i Nato. Att i det sammanhanget göra en sådan här aktion som ett rent sabotage mot Nato-ansökan är dåligt för Sverige, och det vill jag också vara tydlig med. Dessutom är det oerhört osmakligt med en sådan här låtsasavrättning i ett land som haft två ledande politiker som mördats, säger Tobias Billström till SVT.