John Cleese kritiserar vänsterns ”woke”-kultur hårt och menar att deras ”upphetsning över att bli kränkt” förstör kreativiteten. Humor är bra för hälsan, säger den 83-åringe legenden.

I en intervju för Reason, under rubriken: John Cleese on How Wokeness Smothers Creativity, fördömer brittiske komikern den politiska korrektheten och den ”wokeism” som han kallar kreativitetens och humorns fiender.

John Cleese är tveklöst en av världens främsta komiker. Han ligger bakom den ikoniska humorserien ”Fawlty Towers” (1975-79) och är en av manusförfattarna och skådespelarna i det banbrytande humorfenomenet ”Monty Python”. Kvaliteten i arbetet märks i att sketcher som ”Död papegoja” och ”Ministeriet för fåniga gångstilar” håller än idag, även om de sändes i BBC 1969-70. Humor är ju annars i hög grad en färskvara.

Vänsterns lättkränkthet gör komiker dåliga

John Cleese menar att vänsterns krav på att vara alla till lags och inte riskera att kränka en enda människa – det som kallas ”woke” – leder till ett ”inre avbrott” i den kreativa processen för dem som arbetar med humor och satir.

”Du tänker på en idé, men därefter genast: Oooh, kommer det att ge mig trubbel?”, säger Cleese. ”Allt det där stoppar dig omedelbart från att vara kreativ.”

Woke-människorna saknar insikter och missar något väsentligt, menar han. ”Betydelsen av ett ord beror på dess sammanhang. Om jag använder sarkasm, då är det jag menar motsatsen till de ord jag faktiskt använder. Om du inte förstår ironi, om du tar det på allvar, då missförstår du grovt avsikten med det sagda.”

”Det finns människor som sitter där och medvetet väntar på upphetsningen av att bli kränkta”, konstaterar Cleese.

Humor gör oss friskare

Cleese poängterar vikten av skratt för att hjälpa oss att läka våra liv från motgångar och svårigheter.

”Det tar oss till en del av vårt sinne där vi förmodligen är friskare än vi är någon annan gång, och det är det här med att kunna skratta åt dig själv,” säger Cleese. ”Jag är inte så säker på att woke-aktivisterna någonsin skulle skratta åt sig själva, hur roliga de än är.”

Den brittiske komikern har tidigare varit väldigt frispråkig mot bojkotts- och cancel-kulturen och till och med tillkännagivit planer på att vara värd för en ny namnlös show som han sa kommer att ta itu med det, och kallar ”woke” den nya totalitära kraften.

”De människor som tror att de är renare än de faktiskt är, de är totalitära”, twittrade Cleese tidigare om sin kommande show. ”Det är därför alla de bästa komikerna gör narr av dem.”