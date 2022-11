Krokoms kommun kommer att gå plus med cirka 50 miljoner i år. Därför vill Sverigedemokraterna återbetala varje invånare i kommunen – i form av ett Krokom-presentkort.

När det visat sig att kommunen utgått ifrån en felaktig prognos och krävt in för mycket i skatt från sina omkring 15.400 invånare har frågan uppstått vad man ska göra med beloppet. Sverigedemokraterna i kommunen har motionerat om att återbetala det mesta som invånarna betalat in för mycket i skatt i form av presentkort på 1.200 kr per person.

– Alla i kommunen borde få ett presentkort, liten som stor. Det känns inte mer än rätt, säger Ronny Karlsson, gruppledare för Sverigedemokraterna till Länstidningen Östersund.

Överträffat överskottsmålet med råge

Det stora överskottet i kommunen räknas till cirka 28 miljoner kronor, varav en stor del av summan kommer från skattepengar.

– I kommunen har vi ett överskottsmål på två procent. Det har vi passerat med råge. Nu ligger vi på fem procent, säger Ronny Karlsson.

Sverigedemokraterna räknar med att notan på presentkorten kommer hamna på drygt 18 miljoner kronor. Tanken är att presentkortet ska användas i butiker och verksamheter i kommunen.

– Nu ser det ju ut som att det verkligen kommer en lågkonjunktur. Så presentkorten är ett sätt att försöka gynna kommunens invånare och den lokala handeln. I tider som dessa måste vi hjälpa folket som har höga räntor och skenande mat- och bensinpriser, säger Ronny Karlsson.

Alla ska få presentkortet

Han berättar även att den som är under 18 år inte ska gå lottlös.

– Vi tycker att alla ska få presentkort, små som stora. De allra minsta kanske får ta hjälp av vårdnadshavare, men tonåringarna kör runt med epa-traktorer. De blir nog glada över att kunna köpa en extra tank eller liknande.

– Och föräldrarna som har flera barn blir nog extra glada över lite klirr i kassan i dessa svåra tider, säger Karlsson.