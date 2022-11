Antalet kommuner där Sverigedemokraterna är med i majoriteten blir allt fler. Också i kommuner där Centerpartiet behövs för att välta långvariga S-styren.

I nästan alla regioner i landet finns nu kommuner där Sverigedemokraterna är med och styr. Också i några fall där Centerpartiet finns med.

I Värmland har nya majoriteter tillträtt i både Filipstad och Storfors kommun, där C bildar majoritet med borgerliga partier och SD. Även i Uppvidinge i Småland ingår C och SD i samma majoritet. I Nynäshamn i Stockholms län styr M, L, KD och C i en minoritetskoalition som samverkar med SD. I Skinnskatteberg i Västmanland styrs kommunen av en koalition bestående av L, SD, M och C. På Tjörn i Bohuslän styr M, L och C i en koalition som får stöd av SD och Tjörnpartiet.

Inte vinnande koncept att ta avstånd från SD

Erik Wångmar, docent i statsvetenskap vid Linneuniversitetet, ser hur reaktionerna från partiledningen inte alls varit lika starka när C gått ihop med SD nu – jämfört med innan valet i september.

– När det hände första gången i Surahammar reagerade Annie Lööf väldigt kraftfullt. Nu har man kanske sett att det starka avståndstagandet mot SD inte var ett vinnande koncept i valet, säger han till DN.

Tredubbling i Blekinge

Flest kommunstyren med SD finns i Blekinge, i tre av fem kommuner. Det betyder en tredubbling jämfört med förra mandatperioden. Detta även om SD oväntat tappade majoriteten i Sölvesborg. Där bytte M sida och samarbetar med S, även om man inte sagt något till väljarna om detta.

Flest i Skåne

Antalet kommunstyren där SD finns med, och även har posten som kommunstyrelsens ordförande, är Skåne. I nuläget gäller det 13 kommuner och skulle kunna bli två till, där läget ännu är oklart.

Ett av valets viktigaste besked i september var att SD gick fram i kommuner där partiet haft makt. Det var en tydlig signal om att Sverigedemokraterna, även om man är ett nytt parti, klarar av att ta ansvar för politiken.

Störst kommun i Östergötland

Norrköping är landets 9:e största kommun med 144.000 invånare. Det är den folktätaste kommun där SD är med och styr.

Nordligaste kommun

Sverigedemokraterna har ju varit starkast i södra Sverige men i årets val stärkte partiet sitt stöd markant i hela landet, inte minst i norra Sverige. Den nordligaste kommun där SD är med och styr tillsammans med M, KD och L är Älvsbyn i Norrbotten. Där har S alltid styrt. S och V hade egen majoritet fram till årets val.