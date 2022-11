Aldrig har USA haft en så svag president som demokraten Joe Biden. Ändå gör republikanerna som oppositionsparti ett sämre val än någonsin i ett mellanårsval. Det kommer leda till stora förändringar.

KOMMENTAR. Senaten är redan i demokraternas händer. Ännu kan republikanerna vinna majoritet i representanthuset, just nu ser det ut att bli med ynka fyra mandat, 221-214. Det återstår ett tiotal distrikt att räkna klart.

Om republikanerna vinner beror det endast på två delstater: Florida och New York. I dessa delstater hade partiet skickliga och seriösa guvernörskandidater som satte bilden av republikanerna. I övriga landet satte Donald Trump bilden av republikanerna – och man förlorade. Trump är numera ett sänke, någon som skrämmer bort de osäkra väljarna.

Trump vinnare 2016, förlorare 2020 och 2022

Jag var för Trump när han ställde upp som outsider i presidentvalet 2016. USA behövde skakas om rejält efter många år av svamlande politiker som likt Barack Obama sa ”Yes, We can!” men med det ingenting menade annat än att främja sina egoistiska intressen.

Och som Trump skakade om. Han gjorde i sak mycket som var bra – sådant som Joe Biden fullföljer även om han inte vill erkänna det.

Men Trump kom aldrig in i rollen som ”President of United States”. Han fortsatte agera som om han vore en utmanare i presidentvalet 2020. Det var inte trovärdigt. Han förlorade mot en mycket svag utmanare i Joe Biden. Efter det gjorde Trump bort sig än mer genom att hävda att valet var stulet. Det är som psykologen och bästsäljande författaren Jordan Peterson sagt: Den som ser sig som vinnare klagar inte över att man förlorat mot en förlorare. I det ögonblick Trump gjorde det tappade han all sin prestige.

Trump är smart, handlingskraftig, djärv och tänker utanför boxen. Men han klarar inte av att växa in i rollen som statsman.

Efter Trump: Florida visar vägen

Därför var det bra att republikanerna förlorade igen. Det innebär att Trump är helt slut som ledande politisk opinionsbildare. Den som inte kan vinna val tappar allt i USA.

Och samtidigt gjorde republikanerna bra val i två av de största delstaterna. I Florida vann partiet fyra nya mandat. Demokraterna har nu i Florida bara 8 av 28 mandat i representanthuset. I New York vann partiet också fyra nya mandat: Republikanerna 11 (+4), Demokraterna 15 (-4).

I Florida var det guvernör Ron DeSantis som vann återval i jordskredsseger: 59 procent mot 40 för demokratiske utmanaren, en tidigare guvernör. Han bedrev en tuff och rak valkampanj som samtidigt var seriös och trovärdig. Detta lyfte hela partiet i delstaten.

Ron DeSantis visar hur man kan förena konservativ retorik med att ta ansvar och agera som en statsman.

Republikanska framgångar i New York

I New York gjorde också guvernörskandidaten Lee Zeldin, 42, en mycket bra valrörelse, även om uppgiften att vinna var övermäktig. Inte på 20 år har republikanerna vunnit i New York. I förra guvernörsvalet 2018 vann demokraterna med siffrorna 60-36 procent – med 24 procentenheters övertag. Detta reducerade Zeldin till fem procentenheter (prel).

Zeldin har fil.kand i statsvetenskap och är juris.dr. Han tjänstgjorde i armén som löjtnant i underrättelsetjänsten i fem år. Sedan startade han advokatfirma, innan han i 12 år varit delstatspolitiker och kongressman.

Han drev valkampanj på lag och ordning, med sin kandidat till viceguvernör: tidigare kvinnliga polischefen Alison Esposito.

Han slog fast att han inte skulle, och inte kunde, ändra delstatens abortlag som tillåter abort till nionde månaden.

På detta sätt utmanade han demokraterna i New York med en mer mittenorienterad och seriös framtoning, något som gick hem i stora delar av delstaten.

Europa behöver ett starkt republikanskt parti i USA

Varför bry sig? Jo, så gott som alla vänsteraktivistiska tokigheter vi hör i Sverige och Europa kommer från USA. Postmodernism, rasifiering och påståendet att kön är en social konstruktion kommer från amerikanska universitet. Där frodas vänsterextremism som snabbt sprider sig över Atlanten.

För att bemöta allt skräp som kommer från USA, behöver vi kunna ta del av retorisk och logisk argumentation från konservativa i USA. De borde ligga något före oss, eftersom de är de som först möter alla nya galna idéer från vänstern. Men då måste konservativa i USA vara alerta och inte inblandade i personstrider bland konservativa som inte för idéargumenten framåt.

Och med käftsmällen i mellanårsvalet – överallt utom i Florida och New York – borde republikanerna kunna komma samman om en ny strategi för framtiden. Närmast till presidentvalet 2024.