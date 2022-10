Den tredje premiärministern för Storbritannien sedan i somras blir Rishi Sunak. Han fällde Boris Johnson genom att tillsammans med andra ministrar avgå i protest i juli. Sunak förlorade sedan partiledarvalet mot Liz Truss, men när hon avgick efter 45 dagar är han nu den ende som kandiderar i konservativa Torypartiet.

KOMMENTAR. Rishi Sunak, 42 år, har gjort en rekordsnabb karriär i konservativa partiet. Han blev parlamentsledamot så sent som 2015. Premiärminister Theresa May utsåg honom till biträdande civilminister 2018. När May föll, blev Sunak supporter av Boris Johnson, som utsåg honom till biträdande finansminister 2019. När finansministern sparkades 2020 fick Sunak den rollen.

Palatskupp mot Boris

Men i somras avgick han i en palatskupp mot Boris Johnson, som tvingades avgå som premiärminister och partiledare. Sunak ställde upp som kandidat att efterträda honom, men medlemmarna i Tory valde Liz Truss.

Efter 45 dagar avgick Liz Truss som premiärminister och partiledare.

Idag stod det klart att ingen annan har tillräckligt stöd i parlamentsgruppen för att utmana Rishi Sunak. Därmed blir det ingen medlemsomröstning. Sunak kommer att ta över.

Rishi Sunaks föräldrar är från Indien. Och han har gift sig med Akshata Murty, dotter till en av Indiens rikaste affärsmän. Paret Rishi och Akshata tillhör Storbritanniens 250 rikaste, vars förmögenhet uppskattas till sju miljarder kronor.

Upp till bevis

Man kan få intryck av att Sunak agerar i eget intresse mer än för partiet och landet. Det kommer snart att visa sig om han är lika skicklig på att leda regeringen som han är att intrigera mot tidigare premiärministrar.