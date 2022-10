Från ett trapphus har reporter sett en bild som visades för Liberalernas riksdagsgrupp inför dagens möte mellan Ulf Kristersson och talmannen.

KOMMENTAR. Intresset är enormt inför dagens möte mellan talmannen och Ulf Kristersson om hans sonderingsuppdrag att bilda regering.

Liberalernas riksdagsgrupp hade stängt in sig på sitt kansli på tionde våningen under tisdagseftermiddagen. Gruppledaren och förhandlaren Mats Persson pratade inför resten av gruppen. På en stor skärm som syntes från trapphuset stod det under rubriken ”Läget” , rapporterar SvD.

Där stod också att ”Liberalerna har ingen brådska”. Efter ett tag ställde sig pressekreterare i vägen och bilden på skärmen togs ner.

Ingen överraskning att det tar tid

Det kan inte komma som någon överraskning att Sverigedemokraterna kräver en detaljerad överenskommelse för att stödja regeringen i vilken man själv inte ingår. På partiets landsdagar i november fick Jimmie Åkesson fria händer att besluta om förhandlingarna, men villkoret var att det fanns ett detaljerat avtal och en reformagenda som säkrade SD:s politiska inflytande.

Under hela valrörelsen har Åkesson efterlyst uppgörelser före valdagen, vilket skulle underlätta regeringsbildningen efter valet – alltså i det skede vi nu är i.

Men det har de andra partierna varit emot. Det är därför det tar tid nu.

Majoritetsregering skulle underlätta

Om alla partier ingår i regeringen behövs inte lika detaljerade överenskommelser före en statsministeromröstning. Då kan man lösa olika politikfrågor efterhand vid regeringens möten.

Det är om något eller några partier ska stanna utanför regeringen som garantier krävs för att släppa fram en regering partier själva inte ingår i.

Enklast att få en regering på plats är alltså att bilda en som alla deltar i.