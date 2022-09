Det hade kunnat bli en högtidsstund för demokratin när riksdagens 349 ledamöter hade upprop och valde talmanspresidium igår måndag. Istället tog sandlådan över – på båda sidor. Det är sorgligt att vi har så ansvarslösa ledamöter och så svaga partiledningar som inte får sina egna att följa uppgjorda avtal.

Gårdagens upprop i riksdagen var en katastrof för politikens anseende. Nivån på svensk politik sjunker ned mot en moralisk och intellektuell bottennivå.

Vänstersidan var givetvis värst. Glåpord och grundlösa anklagelser om allehanda extremism kastades ut från talarstolen. Visserligen från partier utan inflytande – MP och V – men när sådant hat sprids från riksdagens talarstol är det inte märkligt att det fortplantar sig ut i samhällsdebatten.

Politiker ska vara samhällets ledare, men beter sig inte så. Att politikerna tappar i anseende är inte märkligt utan fullt förståeligt. Och rätt. Politiska clowner är inte värda någon respekt.

Bråk för bråkandets egen skull

Och som exempelvis Smålandsposten skriver, är det kontraproduktivt att bråka för bråkandets skull. MP och V försökte ”kuppa” bort Julia Kronlid (SD) som andre vice talman, även om hon enligt tidningen föreslagits för att gå kritikerna mot den mer kontroversielle Björn Söder (SD) till mötes. Kuppen misslyckades gruvligt. Men priset kommer ändå bli högt.

”Men även strategiskt var det oklokt att gå hårt åt Julia Kronlid. Med henne visade högerpartierna att man lyssnat till kritiken och är villiga att kompromissa. Det hör till god ton att inte fortsätta pressa på i en förhandling efter att man fått som man vill. Det minskar dessutom sannolikheten för att får till en kompromiss nästa gång … [Om] man fortsätter att bemöta kompromisser och segrar på detta vis är det inte säkert att det blir så många fler.”

Exakt så.

Ledamöter saboterade för sina egen regeringsbildning

Det borde blivit 176 röstar för Julia Kronlid så att hon valdes i första omröstningen. Men tre valda riksdagsledamöter för partier på Kristerssons sida valde att sabotera valet av andre vice talman.

Man gör det också i smyg, genom att avge sluten röst och inte öppet förklara varför man undergräver regeringsbildningen med SD, M, KD och L.

Detta är fega kräk, som alltså en Kristersson-regering kommer att vara beroende av i fyra år.

Eftersom det var en sluten omröstning kommer vi inte att få veta vilka och varför man saboterade den kommande regeringsbildningens trovärdighet – om man inte träder fram på eget initiativ.

Jag tycker det är ynkligt att vi har riksdagsledamöter som i smyg saboterar för sina egna att bilda en för Sverige så stark regering som möjligt.

Märkligt nog vann S och C dagen

Detta gör att de som vann störst respekt under riksdagens första dag var Socialdemokraterna och Centerpartiet som inte föll till föga för svinaktiga tjuvnyp, utan höll sig till anständiga val av talman i varje position. C körde visserligen över V om tredje vice talman, men eftersom V struntat i praxis om Kronlid, var det bara smart av C att utnyttja V-hyckleriet mot dem själva och sno deras talmansplats.

Man kan bara hoppas att parti- och gruppledningarna skärper sig och får pli på sandlådebeteendet i fortsättningen.