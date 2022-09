Centerpartiet är valets stora förlorare. Man har tappat sina riksdagsmandat i flera delar av landet. Nu växer den interna kritiken i partiet. ”Det har varit en personkult” runt Annie Lööf, säger en tungviktare.

Störst väljartapp av alla drabbade Centerpartiet i söndagens val. Och nu växer den interna kritiken.

Förre ordförande för LRF, Bo Dockered, kritiserar den personkult som funnits runt Annie Lööf. Han pekar på att C-kommunalråd till honom varit emot att partitoppen Martin Ådahl (C) försökt lägga ner Arbetsförmedlingens kontor runt om i landet.

– Om vi inte ändrar oss nu, kommer vi att vara borta, säger Dockered om Centerpartiet till Expressen.

Vänstersväng

En orsak till att C backat i så många kommuner är att partiet på riksnivå samarbetat vänsterut under mandatperioden. Det menar Gunnar Selberg (C), kommunstyrelsens ordförande i Kiruna som nu förlorar sin post.

– Den här vänstersvängen som partiet har gjort har vi fått betala för, definitivt, säger han till SvD.

Storstad eller landsbygd?

Helena Lungren, kommunalråd i Vindeln, frågar om Centerpartiet ska vara ett liberalt vänsterparti för storstadsbor eller vill man vara ett alternativ för landsbygdsbor?

Hon vänder sig mot att allt fokus har legat på att kritisera SD.

– Att hela tiden utmåla SD som huvudmotståndare i allt är en orsak till att de fått växa sig starka, säger hon.

Annie Lööfs framtid

Elin Larsson, tidigare vice ordförande för Centerstudenterna, tycker inte partiet har kommit ut med sin politik ute på landsbygden.

– Partiet måste ta sig en rejäl funderare på sin positionering i svensk politik. Det har varit otydligt vad Centerpartiet velat, säger hon till P1-morgon.

Elin Larsson får också frågan om Annie Lööfs framtid.

– Hennes tid som partiledare börjar gå mot sitt slut. Det är naturligt när man suttit i över tio år