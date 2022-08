Det islamistiska partiet Nyans planerar att ta sig in i Sveriges riksdag genom att kringgå 4-procentsspärren. Strategin är att ta väljare från Socialdemokraterna i förorterna. Bäst chans anser man sig ha i Malmö.

Det framgår av intervju med partiledaren Mikail Yüksel i Aftonbladet. I förra valet fanns Mikail Yüksel på Centerpartiets affischer och han var i Angered och Biskopsgården i Göteborg för att kampanja. Men veckan före valdagen 2018 blev han utesluten för samröre med islamistiska och våldsbejakande organisationer i Turkiet.

Den här valrörelsen hoppas han ska sluta med plats i svenska riksdagen. Mikail Yüksel startade partiet Nyans 2019. Ett parti som säger sig värna alla minoriteter, men vars korta levnadstid har kantats av skandaler. ”Partiet har kopplats till en desinformationskampanj och beskrivits som ett hot”, skriver Aftonbladet.

Riksdagen via 12 procentsregeln i valkrets

Det är i Malmö partiet ser sin största chans att både ta sig in i kommunfullmäktige och i riksdagen.

Man vill använda en genväg in i riksdagen. Fyraprocentsspärren kan rundas genom att nå 12 procent av rösterna i en valkrets, vilket i Malmö motsvarar ungefär 24.000 röster.

– Jag är helt övertygad om att vi kommer att komma in via Malmö, och att vi dessutom kommer att komma in i flera kommuner, säger Mikail Yüksel till tidningen.

Men om kandidaterna i Malmö har det stormat kring.

Konspirationer om judar

Enligt en granskning från Sydsvenskan har flera av Nyans kandidater spridit konspirationsteorier och hat mot judar och shiamuslimer. En kandidat ska ha liknat shiamulimer vid ”grisar” som vanhelgar moskén ”precis som de jävla judarna”.

– Många av de som är med i partiet är gröna. De vet inte hur politik fungerar och kommer från länder med väldigt stora konflikter. Det kan vara väldigt svårt att hantera känslor hos vissa kandidater, om jag ska vara ärlig, säger han.

Stoppa islamofobin, stoppa koranbränningarna och stoppa LVU-missbruket. Det är partiets tre huvudbudskap i valrörelsen.

Internationell kampanj mot svensk socialtjänst

Partiet har kopplats till den kampanj som riktats mot svenska socialtjänsten och omhändertagande av barn i riskzoner. Man hävdade att socialtjänsten ”kidnappar” muslimska barn. En kampanj som fick spridning via arabiskspråkiga kanaler på internet.

En kvinnan i ett youtubeklipp som riktar sig mot svenska lagar visade sig vara kandidat för partiet Nyans. Hon har senare dragit tillbaka sin kandidatur.

Myndigheten för psykologiskt försvar, MPF, har uppgett att motivet bakom kampanjen om att svenska myndigheter kidnappar muslimska barn kan ha varit att skapa polarisering i Sverige.

– Vi var aktiva på demonstrationer, och vi har drivit frågan. Men vi har aldrig sagt någonting som inte stämmer, säger Yüksel.

Erdogan i Turkiet

Yüksel kom till Sverige som anhöriginvandrare från Turkiet och han anser att Erdogan är en demokratiskt vald president.

– Jag har följt valet i Turkiet, det senaste valet, och det var ett fritt val. Jag håller inte med de som säger att han är en diktator, säger han.

Skilja män och kvinnor i simhallar

Ett annat kontroversiellt förslag från Nyans är att Malmö ska införa separata tider i simhallar för kvinnor och män.

Ett annat löfte som partiet går till val på är att man vill göra det olagligt att bränna koranen.

Samtidigt vill Mikail Yüksel bränna Lars Vilks konstverk Nimis i nordvästra Skåne.

– Hur går det ihop, tänker du? Den frågan får jag ofta. Men Nimis är ett svartbygge, jag förstår inte hur det kan vara kvar där.