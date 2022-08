Varför S-ledaren undviker långa, direktsända intervjuer fick sitt svar igår kväll när det var Magdalena Anderssons tur att frågas ut i SVT i en timme. Hon hade inga svar. Inte på någonting. Efter åtta år vill även S glömma att man haft makten. Man vill bara titta framåt.

Sällan har en intervju varit så avslöjande. Sveriges socialdemokratiska statsminister hade inga förklaringar till varför utvecklingen på många områden går åt fel håll. Magdalena Andersson pressades om partiets valslogan ”Sverige kan bättre”, där det låter som om Socialdemokraterna är i opposition och inte haft makten.

Tar inte ansvar för sina misslyckanden

Programledarna frågar om ”det är någon annan som är ansvarig för de här åtta årens utveckling”?

– Det är verkligen inte min avsikt, svarar Andersson.

Hon får följdfrågan om hon menar att ”Sverige kan bättre än vad den socialdemokratiska regeringen presterat?”

– Nu består inte Sverige av bara den socialdemokratiska regeringen, blev svaret.

Längre väntetider i vården – Andersson svarslös

På fråga efter fråga kan Magdalena Andersson inte svara på varför det blivit sämre. När det gäller de växande köerna i sjukvården skyller hon på att det skulle vara brist på personal. Det är inte korrekt.

År 2013 fanns det 397 läkare per 100.000 invånare, medan det 2019 fanns lika många: 396 läkare per 100.000 invånare. Antalet sjuksköterskor har ökat, år 2013 fanns 881 sjuksköterskor per 100.000 invånare, vilket ökat till 1.094 sjuksköterskor år 2019.

Det har länge varit känt att svensk sjukvård har gott om personal men att den inte får tid att träffa patienter, för att istället fastna i politikernas byråkratiska kvarnar och illa fungerande it-system. En läkare i Sverige träffar i snitt mindre än tre patienter per dag, medan en läkare i Danmark, Norge och Finland har mer än fyra patientbesök per dag, alltså en tredjedel högre patienttillgänglighet.

Detta är en politisk fråga. Politiken organiserar sjukvården på ett ineffektivt sätt.

Skjutvapenvåldet – Andersson vet inte varför

När det gäller det ökande skjutvapenvåldet hänvisar statsministern till att forskarna inte har några svar på varför våldet ökar i Sverige, medan det minskar i många andra europeiska länder.

Snacka om att blunda för verkligheten. Om man tar hit många människor från regioner i världen där våldet är utbrett och våldskapitalet mycket högt – som i Afrika och Mellanöstern – då kan ju även ett barn räkna ut att våldet i Sverige blir mer likt dessa regioner. Men Socialdemokratin såg det inte komma…

Den osäkre väljaren borde se denna intervju. Sällan har en makthavare som styrt landet i åtta år varit så svarslös på de tunga samhällsproblem landet brottas med. Ska verkligen en sådan politiker i ett sådant parti ges nytt förtroende?

Se intervjun: SVTplay.

Se analys av utfrågningen med Dick Erixon i Riks Morgongänget (15.08 minuter in i videon)