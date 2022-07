Centerledaren Annie Lööf vill inte förhandla med Vänsterpartiet men nu kräver V-ledaren Nooshi Dadgostar att hennes parti ska sitta med i Magdalena Anderssons regering efter valet. Det har partiets ledning nu beslutat.

I en intervju med Expressen (betalvägg) säger Nooshi Dadgostar att det inte finns några förutsättningar för ny S-regering om inte V släpps in.

– Det här är ett beslut som mognat fram hos oss. Det är mycket väl förankrat i vår organisation. Det kommer behöva hända, säger Vänsterledaren.

Centerpartiet måste välja: V eller SD?

Det Lööf försökt undvika – och som en följd av det ställt till med stor oreda i riksdagen under fyra år – ser nu definitivt ut att vara döfött. Hon måste nu välja mellan de två regeringsalternativ som står till buds: antingen det där M, SD, KD och L utgör regeringsunderlag – eller det där V ingår i regering med S.

Till slut måste Annie Lööf välja sida. Den breda mitten har aldrig funnits.

Ska C välja samarbete med fd kommunister som vill stoppa alla ”vinster” i välfärden och föra mer makt till staten. Eller ska man sluta se spöken på ljusan dag och samarbeta med Sverigedemokraterna om skärpt kriminal- och migrationspolitik?

V kräver majoritetsregering

– Stökigheten måste försvinna. Så länge vi inte har ett stabilt samarbete mellan alla fyra partier, där vi tar kollektiva beslut och får igenom våra beslut i riksdagen, så kommer inte den stabiliteten att infinna sig, säger Dadgostar till Expressen.

Blir det majoritet för S, V, MP och C så finns det ”inga förutsättningar för att vi inte ska sitta i en regering”, säger hon. Och hon ser den nyligen lyckade överenskommelsen om pensionsreform och vårbudget med Centerpartiet som bevis för att det är möjligt. Detta även om man nådde fram via ombud, eftersom C inte ville förhandla direkt med V.

Äntligen slut på tramsandet

Det är bra att Vänsterpartiet är tydliga och presenterar en logisk och rationell hållning till regeringsmakten. Nu kan rimligen inte Annie Lööf fortsätta stå som en åsna mellan hötapparna.

Var god välj!

Ett alternativ som nu blivit tänkbart, med raset i opinionen, är att svenska väljarkåren hjälper Centerpartiet genom att rösta ut partiet ur riksdagen. Då slipper man ju välja sida.